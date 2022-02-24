Gündem AK Parti milletvekillerinden eczane tabelalarından vergi alınmamasını içeren kanun teklifi
ANKARA

AK Parti milletvekillerinden eczane tabelalarından vergi alınmamasını içeren kanun teklifi

Eczanelerin içine ve dışına asılması zorunlu olan ışıklı ya da ışıksız her türlü afiş, ilan ve reklam ile eczane tabelaları ve "E" logolu ışıklı veya ışıksız tabelalardan ilan ve reklam vergisi alınmayacak.

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Haber Merkezi AA
AK Parti milletvekillerinden eczane tabelalarından vergi alınmamasını içeren kanun teklifi
Arşiv.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Belediye Gelirleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife göre, sağlık sisteminin önemli parçalarından olan eczacılık faaliyetinin yürütülmesinde ilgili mevzuat kapsamında işyerlerinin içine ve dışına asılması zorunlu olan ışıklı ya da ışıksız her türlü afiş, ilan ve reklam ile eczane tabelaları ve "E" logolu ışıklı veya ışıksız tabelalardan ilan ve reklam vergisi alınmayacak.

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