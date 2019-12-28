AK Parti Sözcüsü Çelik: Somali önemli ve dost bir ülke yalnız bırakılmayacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Somali'deki bombalı saldırı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Çelik, partisinin Adana İl Başkanlığında gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede, başkent Mogadişu'daki bombalı saldırı dolayısıyla Somali halkına geçmiş olsun temennisinde bulundu.

"Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız bırakılmayacak" diye konuşan Çelik, "Türkiye, her zaman onların yanında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye güçlendikçe Somali, hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Her zaman Türkiye'yi yanında hissedecekler. Teröre karşı mücadelesinde de sonuna kadar Somali ile beraber olacağız" dedi.

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CHP'nin Libya açıklamasına eleştiri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin Libya ile yapılan mutabakatlardaki tavrıyla ilgili eleştirilerini şu ifadelerle sürdürdü:

"CHP'den yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin güçlerini, gemilerini vurun.' diyen Hafter'in ılımlı ve seküler bir kişi olduğu söylendi. Onları kimin desteklediğine bakarsanız ne kadar ılımlı ne kadar seküler olduğunu görürsünüz. 'Türkiye'yi, Türk gemilerini vurun, Türk hedeflerini vurun.' diyen birisine nasıl 'ılımlı' diyebilirsiniz?"

"Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Dostlarınızı korumak zorundasınız, müttefiklerinizi korumak zorundasınız."