AK Parti Sözcüsü Çelik terör örgütünün TRT ekibine saldırısını lanetledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütü PKK'nın TRT Haber ekiplerinin Suriye'de yayın yaptığı bölgeye bombalı dronla saldırısını lanetledi. Çelik, TRT'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Suriye'nin Münbiç ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG, TRT Haber ekip aracına dronla saldırı düzenledi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör örgütünün TRT haber ekibine saldırmasını kınadı.
Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"PKK/YPG terör örgütünün Suriye’de görev yapan TRT Haber ekibine saldırmasını lanetliyoruz.
TRT’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Sahadan haber yaparak insanlığı gerçeklerle buluşturan ve kara propogandalarla mücadele eden tüm basın mensuplarımızı selamlıyoruz"
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