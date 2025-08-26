Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e tepki: Katliam ve işgal siyaseti dışında amacı yok

18:2726/08/2025, Salı
G: 26/08/2025, Salı
Çelik, Suriye’nin siyasi birliğine aykırı tutum takınan odakların da İsrail’in siyasetinin aparatı olduğunu belirtti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılarına sert sözlerle tepki gösterdi. İsrail'in saldırılarını 'lanetli bir planın parçası' olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu saldırıların birileri tarafından “İsrail’in güvenliği” olarak etiketlenmesi dünyanın en büyük yalanıdır ve insanlık değerlerine hakarettir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Suriye’ye yönelik saldırılarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Çelik, İsrail’in katliam ve işgal siyaseti dışında bir amaç gütmediğini ifade ederek, Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırıların “lanetli planın parçası” olduğunu söyledi.

"İsrail'in siyasetinin aparatları"

Bu saldırıların “İsrail’in güvenliği” olarak tanımlanmasının dünyanın en büyük yalanı ve insanlık değerlerine hakaret olduğunu dile getiren Çelik, Suriye’nin siyasi birliğine aykırı tutum takınan odakların da İsrail’in siyasetinin aparatı olduğunu belirtti.

"İsrail planının parçası olmaktan başka bir sonuç elde edemeyecekler"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Suriye’nin siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verilen desteği en güçlü şekilde açıkladığını hatırlatan Çelik, bu iradeye karşı duranların İsrail planının parçası olmaktan başka bir sonuç elde edemeyeceklerini vurguladı.




#Ömer Çelik
#İsrail
#Suriye
#Saldırı
