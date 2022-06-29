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POLİTİKA

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Madrid zirvesi açıklaması: Türkiye kazandı

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in aracılığı ile Madrid'de gerçekleştirdiği 4'lü zirveden önemli kararlar çıktı. Türkiye'nin istediğini aldığı anlaşma ile iki ülke teröre destek vermeme sözü verdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yaşanan önemli gelişmeyle ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın NATO’nun kurucu ilkelerini hatırlatarak bu duruma itiraz etmesi, aslında bir güvenlik örgütü olan NATO’nun doğru zeminde ve doğru şekilde işleyişini gerçekleştirecek yaklaşımı ortaya koymaktadır. #TürkiyeKazandı" ifadelerini kullanıdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelikten Madrid zirvesi açıklaması: Türkiye kazandı
​AK Parti Sözcüsü Çelik

AK Parti Sözcüsü Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Türkiye, NATO’nun genişlemesine önem vermekte, bunun ancak ilkeler dayanışmasıyla ve ilkesel bir işleyişle anlamlı olacağına inanmaktadır. Bazı NATO ülkeleri ise çeşitli terör örgütlerine destek vererek en başta NATO'nun kurucu ilkeleriyle çelişmektedirler. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan'ın NATO’nun kurucu ilkelerini hatırlatarak bu duruma itiraz etmesi, aslında bir güvenlik örgütü olan NATO’nun doğru zeminde ve doğru şekilde işleyişini gerçekleştirecek yaklaşımı ortaya koymaktadır. #TürkiyeKazandı"

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