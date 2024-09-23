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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten şehit polis Şeyma Yılmaz için taziye mesajı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten şehit polis Şeyma Yılmaz için taziye mesajı

14:5123/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde görevi esnasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul’un Ümraniye ilçesinde görevi esnasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz için açıklamada bulundu.


Çelik, yayımladığı mesajda
“İstanbul Ümraniye’de görevi esnasında çıkan çatışmada polis memurumuz Şeyda Yılmaz şehit oldu. Allah’tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz”
ifadelerini kullandı.





#AK Parti
#Ömer Çelik
#Şeyda Yılmaz

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