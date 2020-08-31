AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki: Yeni bir korsanlık örneğidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan'a sert tepki gösterdi.

Çelik son dakika açıklamasında; "Yunanistan'ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır." dedi.

Yunanistan’ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir.

Türkiye’nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır.

Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege’de ve Akdeniz’de korsan politikaların temsilcisi olmuştur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 31, 2020

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

Yunanistan'ın Meis adasını silahlandırma girişimi yeni bir korsanlık örneğidir. Türkiye'nin kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır. Yunanistan hukuka aykırı bu adımları atarak Ege'de ve Akdeniz'de korsan politikaların temsilcisi olmuştur.

Hukuk temelinde diplomasi yoluyla sorunları çözmek yerine, korsan anlaşmalarla diplomasiye sabotaj düzenleyen Yunanistan'dır. Yunanistan'ın bu adımlarının neticesi ağır başarısızlık olacaktır.

Yunanistan hukuk yoluyla sorunları çözmek istiyorsa Türkiye en güvenilir muhataptır. Türkiye ile konuşmak yerine Fransa ile tatbikat yapmayı tercih ediyorsa bunun ne kadar yanlış olduğunu görecektir. Yunanistan her adımına verecek güçlü bir cevabımız olduğunu öğrenecektir.

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OYNAT 00:51 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda halk teknelerini alıp Yunanistan'ın asker gönderdiği Meis Adası'na akın etti 30 Ağustos Zafer Bayramı, etkinlikleri kapsamında Kaş ilçesindeki bir grup tekneci, Yunanistan'ın Meis Adası önünde daireler çizip, siren çalarak kutlama gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Meis Adası'na asker gönderdiği belirtilmişti. BiP'te paylaş

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