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Gündem

AK Parti TBMM'de kapalı grup toplantısı gerçekleşirdi: Gündem deprem

AK Parti, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmaları değerlendirmek için TBMM'de kapalı grup toplantısı gerçekleşirdi.

14:38 . 7/03/2023 Salı
AA
Arşiv

Arşiv

Grup Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler ile depremin etkilediği 11 ildeki çalışmalar ele alındı. Toplantıda, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti'li belediyelerin deprem bölgelerinde yaptığı çalışmalar hakkında milletvekillerine kısa bir sunum yaptı.

Bütün imkanlar seferber edildi

Alınan bilgiye göre Özhaseki, AK Parti'li 807 belediyenin depremin yaşandığı ilk saatlerden itibaren bütün imkanlarını, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile koordinasyon kurarak deprem bölgesine seferber ettiğini, etmeyi de sürdürdüğünü anlattı.

235 belediye kardeş ilan edildi

Özhaseki, depremden yoğun şekilde etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye ve ilçeleriyle AK Parti'li 235 belediyeyi kardeş ilan etikleri bilgisini verdi. Özhaseki, kardeş belediyelerin, depremden yoğun şekilde etkilenen yerlerde hayat normale dönene kadar çalışmaya devam edeceğini vurguladı. Sunumdan sonra depremin hemen ardından bölgede görevlendirilen milletvekilleri de gözlemlerini aktardı.



#ak parti
#TBMM
#Mehmet Özhaseki
20 dakika önce
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