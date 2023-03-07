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Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1096 yaralının tedavisi devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 17 bin 676 hastadan bin 96'sının tedavisi kentteki çeşitli hastanelerde sürerken, 16 bin 580'i taburcu edildi.

14:08 . 7/03/2023 Salı
AA
11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde yaralanan afetzedeler, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklar ve Sağlık Bakanlığının ambulans uçaklarıyla İstanbul'a getirildi.

Yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak sevk edildikleri kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerinde tedavi altına alındı.

Bugüne kadar kente getirilen 17 bin 676 hastadan 16 bin 580'i taburcu edilirken, bin 96 depremzedenin tedavisi sürüyor.

#Deprem
#Kahramanmaraş
#İstanbul
1 saat önce
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Deprem bölgesinden İstanbul'a getirilen 1096 yaralının tedavisi devam ediyor
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