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AK Parti’de 'AP' analizi: Avrupa’da 'hibrit' siyaset dönemi

Avrupa’da aşırı sağın güçlenmesi ile sonuçlanan Avrupa Parlamentosu seçimleri AK Parti MYK’da masaya yatırıldı. Seçim sürecinde partiler ve içerikler değil liderlerin ön plana çıktığı tespiti yapılırken AP seçimlerinin AB’nin iki lokomotif ülkesi olan Almanya ve Fransa’daki iç siyaseti daha kırılgan hale getirdiğine dikkat çekildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya MYK’da yaptığı sunumda “Hibrit kimlikli siyasi partiler oluştu” değerlendirmesinde bulundu.

Resul Ekrem Şahan
10:42 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 10:44 - 11/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya

AK Parti MYK toplantısında Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, geçen ay yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yükselen aşırı sağ, AK Parti heyetinin Çin ziyareti, bölgesel ve küresel gelişmeler konularında kapsamlı bir sunum yaptı. Sırakaya, AP seçimlerinin ardından hibrit kimlikli siyasi partiler oluştuğunu vurguladı.

Artan ırkçılıkta üç faktör

Sırakaya, AP seçim sürecinde partiler ve içerikler değil liderlerin ön planda olduğunu vurguladı ve AP seçim sonuçlarının ülke siyasetlerini etkilediğini belirtti. Sırakaya, AP seçimlerinde siyasi katılımın yüzde 51,5 ile sınırlı kaldığını, 27 ülkeden 350 milyon seçmenin oy verdiğini aktardı. 2004’te 66 olan aşırı sağ milletvekili sayısının bu seçimde 195’e çıktığını belirtti.


Sırakaya AP seçimlerini etkileyen faktörleri ekonomik durum, siyasi konjonktür ve toplum içinde kutuplaşma ve düzensiz göç olarak sıraladı. Sırakaya seçim sonuçlarını da şu şekilde analiz etti:


  • AP seçimlerinin, AB’nin iki lokomotif ülkesi olan Almanya ve Fransa’daki iç siyaseti daha kırılgan hale getirdi. Avrupa siyaseti daha parçalanmış bir hal aldı. Seçim sürecinde partiler ve içerikler değil liderler ön planda oldu. Sonuçlar ülke siyasetlerini etkiledi. Avrupa’da ırkçı partiler protest parti olmaktan çıkıp ana akım siyasi parti haline geldi. Hibrit kimlikli siyasi partiler oluştu. AP seçimleri toplumdaki ve siyasetteki kutuplaşmayı gözler önüne serdi.

Sırakaya Türk kökenli 7 milletvekilinin de farklı ülkelerden AP’ye seçildiğini hatırlattı.


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#Dış İlişkiler Başkanı
#MYK
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