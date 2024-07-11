AK Parti’de 'AP' analizi: Avrupa’da 'hibrit' siyaset dönemi

AP seçimlerinin, AB’nin iki lokomotif ülkesi olan Almanya ve Fransa’daki iç siyaseti daha kırılgan hale getirdi. Avrupa siyaseti daha parçalanmış bir hal aldı. Seçim sürecinde partiler ve içerikler değil liderler ön planda oldu. Sonuçlar ülke siyasetlerini etkiledi. Avrupa’da ırkçı partiler protest parti olmaktan çıkıp ana akım siyasi parti haline geldi. Hibrit kimlikli siyasi partiler oluştu. AP seçimleri toplumdaki ve siyasetteki kutuplaşmayı gözler önüne serdi.