AK Parti’den strateji kampı

AK Parti Teşkilat Başkanlığı tarafından organize edilen kampa, il başkanları ile il koordinatörleri katılıyor. Kampın ana gündem maddeleri arasında 2028 seçimlerine ilişkin stratejik yol haritası yer alıyor. Teşkilatın sahadan getirdiği talep, öneri ve şikâyetlerin değerlendirileceği kampta, bu bilgiler detaylı bir şekilde raporlanıp genel merkeze sunulacak. Ayrıca yaz dönemi için planlanan siyasi ve teşkilat çalışmalarının da kamp sürecinde ele alınması bekleniyor.

Kampta Türkiye’nin terörden arındırılmış bir geleceğe ulaşması amacıyla yürütülen “Terörsüz Türkiye” süreci, yeni anayasa çalışmaları ve bu kapsamda atılabilecek adımlar da masaya yatırılacak. Kampın ikinci gününde ise AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Tanıtım Medya Başkanı Faruk Acar teşkilata yönelik sunumlar gerçekleştirecek. Oturumlarda hem iç politikaya dair gelişmeler hem de kamuoyuyla kurulacak iletişim stratejileri ele alınacak. AK Parti kaynakları, bu kampların seçim sürecine hazırlıkta teşkilatın motivasyonunu artıracağını ve politikaların sahaya daha etkin yansıtılmasını sağlayacağını belirtiyor.