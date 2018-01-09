AK Parti’den davet aldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Siyaset Akademisi'nin yeni dönem çalışmalarına öğrenci olarak davet etti.

18. Dönem Siyaset Akademisi'ne katılım başvurularının 8-19 Ocak tarihleri arasında partinin il başkanlıklarına yapılacağını duyuran Dağ, Kılıçdaroğlu’nun geçmişte Siyaset Akademisi'ne yönelik olumsuz ifadeler kullandığını anımsatarak, şunları söyledi:

“Siyaset Akademilerinde öğrenim görmek isteyen her kesime kapımız açık. Geçenlerde Sayın Kılıçdaroğlu’nun marka haline gelmiş bu güzel organizasyona dil uzatacak bazı ifadeleri söz konusu oldu. Siyaset Akademisi her konunun tartışıldığı bir platformdur. Bu faaliyetlerimize biz hocalarımızın akademik olarak sunmuş olduğu sunumlara herhangi bir müdahalemiz söz konusu değildir.

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Hamza Dağ

MUHALEFETİN GELİŞİMİNE KATKI OLUR

Bu akademik alana müdahale etmek anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, kavramsal tartışmaların yapıldığı bir metni çarpıtarak buradan siyasi rant elde etme peşine düşmüştür. Biz buradan kendisini 18. Dönem Siyaset Akademisi'ne öğrenci olarak davet ediyoruz. İktidar partisi olarak bu ülkeye çok önemli kazanımlar sağladık. Belki muhalefet olmadığımız için bir katkımız olmadı ama Sayın Kılıçdaroğlu bizim Siyaset Akademimiz'den bir şeyler elde ederse AK Parti olarak biz de kendisi üzerinden Türkiye’de muhalefetin gelişmesine bir katkıda bulunmuş oluruz.”