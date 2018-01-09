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POLİTİKA

AK Parti’den davet aldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu, partinin 18. dönem Siyaset Akademisi’ne davet etti. Dağ, “Sayın Kılıçdaroğlu, Siyaset Akademimiz'den bir şeyler elde ederse muhalefetin gelişmesine katkıda bulunmuş oluruz” dedi.

Fazlı ŞahanYeni Şafak
Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Siyaset Akademisi'nin yeni dönem çalışmalarına öğrenci olarak davet etti.
Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Siyaset Akademisi'nin yeni dönem çalışmalarına öğrenci olarak davet etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Siyaset Akademisi'nin yeni dönem çalışmalarına öğrenci olarak davet etti.

18. Dönem Siyaset Akademisi'ne katılım başvurularının 8-19 Ocak tarihleri arasında partinin il başkanlıklarına yapılacağını duyuran Dağ, Kılıçdaroğlu’nun geçmişte Siyaset Akademisi'ne yönelik olumsuz ifadeler kullandığını anımsatarak, şunları söyledi:

“Siyaset Akademilerinde öğrenim görmek isteyen her kesime kapımız açık. Geçenlerde Sayın Kılıçdaroğlu’nun marka haline gelmiş bu güzel organizasyona dil uzatacak bazı ifadeleri söz konusu oldu. Siyaset Akademisi her konunun tartışıldığı bir platformdur. Bu faaliyetlerimize biz hocalarımızın akademik olarak sunmuş olduğu sunumlara herhangi bir müdahalemiz söz konusu değildir.

Hamza Dağ

MUHALEFETİN GELİŞİMİNE KATKI OLUR

Bu akademik alana müdahale etmek anlamına gelmektedir. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, kavramsal tartışmaların yapıldığı bir metni çarpıtarak buradan siyasi rant elde etme peşine düşmüştür. Biz buradan kendisini 18. Dönem Siyaset Akademisi'ne öğrenci olarak davet ediyoruz. İktidar partisi olarak bu ülkeye çok önemli kazanımlar sağladık. Belki muhalefet olmadığımız için bir katkımız olmadı ama Sayın Kılıçdaroğlu bizim Siyaset Akademimiz'den bir şeyler elde ederse AK Parti olarak biz de kendisi üzerinden Türkiye’de muhalefetin gelişmesine bir katkıda bulunmuş oluruz.”

  • Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Ocak 2018’de Beşiktaş Belediyesi'ndeki konuşmasında kendisine yönelik hakaret içeren sözler sarf ettiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
  • Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın’ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun, kullandığı ifadelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a alenen hakaret ettiği kaydedildi. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasındaki Erdoğan’a yönelik diğer iddialarının da tümüyle gerçek dışı olduğu kaydedilen dilekçede, “Şüpheli, yalan ve iftira üzerine siyaset yapmayı alışkanlık haline getirmiş, hak arama girişimlerimize ve bunun üzerine verilen yargı kararlarına rağmen alışkanlığını değiştirmemiştir” değerlendirmesinde bulunuldu. Dilekçede, Kılıçdaroğlu’nun TCK’nın 299. maddesindeki “Cumhurbaşkanı'na hakaret” suçunu işlediği ifade edildi ve bu suçtan hakkında kamu davası açılması istendi.
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