AK Partili Akar: Kur-an yakmak akıl ve ahlak dışı

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar
Akar, yaptığı açıklamada, son dönemde Hollanda, İsveç ve Danimarka’da Kuran-ı Kerim’e yönelik provokasyonları "çağ dışı" ve "alçak" saldırılar olarak nitelendirdi. Saldırıları şiddetle lanetleyen Akar, "Ancak bunun yeterli ve önleyici bir cevap olmadığını da görüyoruz. Kur’an-ı Kerim ve diğer kutsal kitaplara yapılan saygısızlık ve saldırılar pek çok ülkenin kanunlarına göre maalesef hala suç sayılmamaktadır" diye konuştu.
Uluslararası toplum harekete geçmeli
Türkiye'nin de yoğun girişimleriyle, BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası platformlarda bu konunun hassasiyetine yönelik bir farkındalık oluşturulması ve somut adımlar atılması için her türlü gayretin gösterildiğine dikkati çeken Akar, şunları söyledi:
Kamuoyu oluşturulmalı
Bu tür eylemlerin henüz suç teşkil etmediği ülkelerde yaşayan Müslümanlar ve diğer dinlerin inanç hürriyetine ve insan haklarına saygılı vatandaşlarınca ombudsmanlar, insan hakları komisyonları ve insan hakları ihlallerini takip eden diğer kurum ve kuruluşları ile temasa geçilmesinin önemine vurgu yapan Akar, şöyle devam etti: