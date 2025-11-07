AK Partili Akbaşoğlu'ndan Özel'e şiirli yanıt: Genel Başkanınızın dilini düzeltin

Muhammed Emin Akbaşoğlu - Özgür Özel
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ithamlarda TBMM Genel Kurulu'nda yanıt verdi.
Muhammed Emin Akbaşoğlu
, "Değerli milletvekillerimiz, bir dakikalık konuşmalarda kendi görüş ve düşüncelerini sarahaten açıklamış ve hakaret edenlere hakaretlerini iade etmişlerdir. Dolayısıyla, burada dikkat edilmesi gereken bu çirkin ve rezil dili kullanmamak noktasında önceliği kendilerinin mutlaka gözetmeleri gerektiğidir" ifadelerini kullandı.
"Genel Başkanınızın dilini düzeltin"
Özgür Özel'in sözlerine Tahir Efendinin dizeleriyle yanıt veren Akbaşoğlu şöyle konuştu:
"Tahir Efendi bana 'kelp' demiş / İltifatı bu sözde zahirdir / Maliki mezhebim zira / İtikatımca kelp Tahir'dir." cümlelerinden, mısralarından hareketle Özgür Özel'in söylemiş olduğu ifadeleri, kendi sıfatlarını itiraf olarak arkadaşlarımız kendisine iade etmiştir.
Dolayısıyla, sözün sahibine, ilk söyleyene değil de ona cevap verenlere buradan cevap vermeye çalışmak usul ve yönteme aykırılıktır. Önce kendi Genel Başkanınızın dilini düzeltin, kendi hakaretlerini geri almasını sağlayın, ondan sonra onu iade eden bizim arkadaşlarımıza söz söyleme hakkını belki elde edebilirsiniz. Dolayısıyla, burada, arkadaşlarımız bütün milletimiz tarafından telin edilen bu yaklaşımı sözün sahibine iade etmekle doğru bir iş yapmışlardır"
