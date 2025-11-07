Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
AK Partili Akbaşoğlu'ndan Özel'e şiirli yanıt: Genel Başkanınızın dilini düzeltin

AK Partili Akbaşoğlu'ndan Özel'e şiirli yanıt: Genel Başkanınızın dilini düzeltin

Haber Merkezi
10:447/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Muhammed Emin Akbaşoğlu - Özgür Özel
Muhammed Emin Akbaşoğlu - Özgür Özel

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ithamlarda TBMM Genel Kurulu'nda yanıt verdi.

AK Parti Grup Başkanvekili
Muhammed Emin Akbaşoğlu
, "Değerli milletvekillerimiz, bir dakikalık konuşmalarda kendi görüş ve düşüncelerini sarahaten açıklamış ve hakaret edenlere hakaretlerini iade etmişlerdir. Dolayısıyla, burada dikkat edilmesi gereken bu çirkin ve rezil dili kullanmamak noktasında önceliği kendilerinin mutlaka gözetmeleri gerektiğidir" ifadelerini kullandı.

"Genel Başkanınızın dilini düzeltin"


Özgür Özel'in sözlerine Tahir Efendinin dizeleriyle yanıt veren Akbaşoğlu şöyle konuştu:

"Tahir Efendi bana 'kelp' demiş / İltifatı bu sözde zahirdir / Maliki mezhebim zira / İtikatımca kelp Tahir'dir." cümlelerinden, mısralarından hareketle Özgür Özel'in söylemiş olduğu ifadeleri, kendi sıfatlarını itiraf olarak arkadaşlarımız kendisine iade etmiştir.

Dolayısıyla, sözün sahibine, ilk söyleyene değil de ona cevap verenlere buradan cevap vermeye çalışmak usul ve yönteme aykırılıktır. Önce kendi Genel Başkanınızın dilini düzeltin, kendi hakaretlerini geri almasını sağlayın, ondan sonra onu iade eden bizim arkadaşlarımıza söz söyleme hakkını belki elde edebilirsiniz. Dolayısıyla, burada, arkadaşlarımız bütün milletimiz tarafından telin edilen bu yaklaşımı sözün sahibine iade etmekle doğru bir iş yapmışlardır"



#Özgür Özel
#CHP
#Muhammed Emin Akbaşoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık personeli promosyon miktarı belli oldu mu? 2025 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yapılacak?