AK Parti'li Aydemir İBB'nin tanıtım filmi için ayırdığı bütçeyi eleştirdi: Bunların hizmete bakışı bu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti ile CHP'nin altılı masanın en güçlü iki partisi olduğunu, bu iki partinin sözcülerinin birbirleriyle kavga ettiğini belirtti.

Aydemir, "Altılı masa cumhurbaşkanlığı aday tespitinde bile böylesine kavga yapıyorsa, bunlar, yarın öbür gün ülkeyi ne hale getirirler?" diye sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, bütçesi olmadığı gerekçesiyle hizmetlere ara verdiğini belirten Aydemir, buna rağmen İBB'nin tanıtım filmi için 114 milyon lira bütçe ayırdığını söyledi. Aydemir, "Bunların hizmete bakışı bu." ifadesini kullandı.

GÜNDEM Bütçe yetersizliğini bahane ederek çalışma durduran İBB'den 114 milyon liralık film ihalesi

OYNAT 00:21 Hain saldırının gerçekleştiği bölgeyi ziyaret eden İmamoğlu'na esnaftan ağaç tepkisi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bombalı saldırının ardından Taksim'de gerçekleştirdiği ziyarette yanına gelen esnaf ağaçların kaldırılmasını istedi. İBB tarafından İstiklal Caddesine bırakılan saksılar için esnaf, 'Başkanım daha önce çöp kovaları kondu, içine bombalar kondu. Bütün esnaf ağaçların kaldırılmasını istedik' dedi. BiP'te paylaş

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