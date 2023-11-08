AK Partili Dağ: İstanbul ve Ankara'yı alacağız

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ
Adayların belirlenmesi için komisyon toplanacağını belirten Dağ, yakın süreçte aday açıklamalarının başlayabileceğini kaydetti.
"Alacağız tabii ki. Seçime almayacağız diye girmek mümkün değil, kazanacağız. Büyükşehirlerin sorunları öteledikçe, çok basit sorunlar bile büyük bir sorun yumağı haline geliyor. CHP'li İstanbul ve Ankara belediyeleri vadettikleri hiçbir şeyi yapmadılar.
İstanbul'da yürüyen merdiven meselesi her yerde konuşuluyor. Ya da otobüslerin sürekli yanması. Beş yıldır bu sorunları bile çözemezseniz 16 milyonluk bir şehirde çok basit sorunlar bile büyük bir sorun yumağı haline geliyor."
Nebi Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılması
Dağ, Hatipoğlu'nun AK Parti'ye katılmasından sonra İYİ Parti'den gelen tepkilerin sorulması ve yeni katılımların olup olmayacağına dair soruya şöyle yanıt verdi:
"İYİ Partililer kafa bulandırıcı şeyler ifade ettiler ama Nebi Bey gerekli açıklamayı yaptı.
Yeni katılımlar olmaz diyemem, olur da diyemem. Süreç gösterecek."
CHP'de Özgür Özel dönemi
AK Partili Dağ, Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçilmesiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: