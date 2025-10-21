AK Partili Sırakaya'dan Özel'e sert tepki: Tehdit siyasetiyle kutuplaşma peşindeler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, CHP lideri Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddini aşan, "Sizi yargılayacağız." sözlerine sert tepki gösterdi. Sırakaya, bu ifadelerin 'tehdit siyaseti' olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımıza saldırmayı siyaset sanan bir zihniyetin adaletten bahsetmeye hakkı yoktur." dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye yönelik 'sizi yargılayacağız' sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla cevap verdi.
Sırakaya, söz konusu ifadelerin 'tehdit siyasetiyle toplumu kutuplaştırma çabasından başka bir şey olmadığını' belirtti.
"Türkiye'yi yuhalatan zihniyetin adaletten bahsetmeye hakkı yoktur"
"Türkiye'yi yabancı parlamentolara şikâyet eden, Avrupa'nın göbeğinde verdiği mitingde 'ÖZEL' sahnesine yabancı parlamenterleri davet edip Türkiye'yi yuhalatan, Türkiye'ye iftira atılmasına çanak tutan, Cumhurbaşkanımıza saldırmayı siyaset zanneden bir zihniyetin adaletten bahsetmeye hakkı yoktur."
"Önce belediyelerinizdeki yolsuzluklara bakın"
AK Parti'li Sırakaya, CHP yönetimine de çağrıda bulunarak, "Önce kendi belediyelerinde dönen yolsuzluklara, devam eden davalara baksınlar." ifadelerini kullandı.
Sırakaya, paylaşımını "Necip milletimiz kimin adalet, kimin hesap peşinde olduğunu çok iyi biliyor." sözleriyle tamamladı.