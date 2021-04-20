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POLİTİKA

AK Partili Turan'dan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na tepki: Aylan bebeği bir kez daha öldürdünüz

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Muğla'da cansız bedeni sahile vuran Aylan bebeğin fotoğrafı ile "128 milyar doların akıbeti" üzerinden propaganda yapmasına çok sert tepki gösterdi. Turan, "Şu fotoğrafı paylaşıp da muhalefet ediyorsanız, artık doktorluk değil psikolojik bir durumunuz var. İnsanlığınızı sorgulamanız lazım. Bu fotoğrafla Aylan bebeği bir kez daha öldürdünüz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partili Turandan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğluna tepki: Aylan bebeği bir kez daha öldürdünüz
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin 128 milyar doların akıbeti üzerinden yürüttüğü propagandaya, Bodrum'da cansız bedeni sahile vuran ve bütün dünyanın yüreğini sızlatan Aylan bebeğin fotoğrafını alet etti.

Kaftancıoğlu gelen tepkilerin üzerine özür dilemekle yetindi.

"Aylan bebeği bir kez daha öldürdünüz"

Söz konusu gelişme sonrası TBMM'de düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kaftancıoğlu'nu "densizlik yapmakla" suçladı.

Turan, paylaşıma ilişkin, "Eleştirmek, muhalefet etmek tabi ki nezaketsizlik değildir. Ama yüreğimiz ağlıyor. Şu fotoğrafı paylaşıp da muhalefet ediyorsanız, artık doktorluk değil psikolojik bir durumunuz var. İnsanlığınızı sorgulamanız lazım. Bu fotoğrafla Aylan bebeği bir kez daha öldürdünüz. Bu fotoğrafla Aylan bebeğe bir kez daha ihanet ettiniz. Muhalefet eleştirmek demektir, başımızın tacıdır ama şu densizlikler asla muhalefet değildir. Bir vicdansızlığın, bir insanlık dışı yaklaşımın karşılığıdır." ifadelerini kullandı.

AK Partili Turan'dan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na tepki: Aylan bebeği bir kez daha öldürünüz
OYNAT 01:57
AK Partili Turan'dan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na tepki: Aylan bebeği bir kez daha öldürünüz
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Muğla'da cansız bedeni sahile vuran Aylan bebeğin fotoğrafı ile '128 milyar doların akıbeti' üzerinden propaganda yapmasına çok sert tepki gösterdi. Turan, 'Şu fotoğrafı paylaşıp da muhalefet ediyorsanız, artık doktorluk değil psikolojik bir durumunuz var. İnsanlığınızı sorgulamanız lazım. Bu fotoğrafla Aylan bebeği bir kez daha öldürdünüz.' ifadelerini kullandı.

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Kaftancıoğlu'na bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan geldi.

Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?" ifadelerini kullandı.

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