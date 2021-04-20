AK Partili Turan'dan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'na tepki: Aylan bebeği bir kez daha öldürdünüz

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, partisinin 128 milyar doların akıbeti üzerinden yürüttüğü propagandaya, Bodrum'da cansız bedeni sahile vuran ve bütün dünyanın yüreğini sızlatan Aylan bebeğin fotoğrafını alet etti.
Kaftancıoğlu gelen tepkilerin üzerine özür dilemekle yetindi.
"Aylan bebeği bir kez daha öldürdünüz"
Söz konusu gelişme sonrası TBMM'de düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kaftancıoğlu'nu "densizlik yapmakla" suçladı.
Turan, paylaşıma ilişkin, "Eleştirmek, muhalefet etmek tabi ki nezaketsizlik değildir. Ama yüreğimiz ağlıyor. Şu fotoğrafı paylaşıp da muhalefet ediyorsanız, artık doktorluk değil psikolojik bir durumunuz var. İnsanlığınızı sorgulamanız lazım. Bu fotoğrafla Aylan bebeği bir kez daha öldürdünüz. Bu fotoğrafla Aylan bebeğe bir kez daha ihanet ettiniz. Muhalefet eleştirmek demektir, başımızın tacıdır ama şu densizlikler asla muhalefet değildir. Bir vicdansızlığın, bir insanlık dışı yaklaşımın karşılığıdır." ifadelerini kullandı.
Fahrettin Altun: Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki
Kaftancıoğlu'na bir tepki de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan geldi.
Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan olmak asgari düzeyde bir vicdan gerektirir. Vicdanı olmayanın siyasete ve topluma katacağı hiçbir şey yoktur. Aylan bebeğin ve milyonlarca mazlumun aziz hatırasını inciten vicdansızlığı telin ediyoruz. Aylan bebeğin katillerinden emir alanlardan başka ne beklenir ki?" ifadelerini kullandı.