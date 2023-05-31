AK Partili Yazıcı'dan 'yeni anayasa' mesajı: Millet anayasa yapma hakkını kullanabilmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı.
Yazıcı, katıldığı canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.
Seçim sonuçlarının orta ve uzun vadede Türk siyasetine etkilerine yönelik değerlendirmesi sorulan Yazıcı, "Türk siyasetiyle alakalı bugüne kadar yerleşik kanaatlere zemin teşkil eden algılar bu seçimde bertaraf edilmiştir." diye konuştu. Yazıcı, milletin, oyunu eser ve hizmet ile sorunlara çözüm üretenden yana kullandığını ifade etti.
"Sanırım Millet İttifakı önemli bir deformasyona uğrayacak"
Yazıcı, muhalefetin seçim sonuçlarının ardından Millet İttifakı olarak yola devam edip edemeyeceğine ilişkin soruya, "Belli bir hedefi gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş siyasi yapıların oluşturdukları kümelerin, hedeflerine ulaşmamaları halinde aynen kalmalarının mümkün olduğunu söylemek rasyonel değil. Dolayısıyla o yapı, o şekilde kalmaz. Sanırım önemli bir deformasyona uğrayacak" değerlendirmesini yaptı.
Seçimlerden sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları yapıldığının hatırlatılması üzerine Yazıcı, Kılıçdaroğlu'nun görevine devam edeceğini düşündüğünü ifade etti. Hayati Yazıcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 14 Mayıs akşamı seçim verilerine ilişkin söylemlerinin ardından siyaseten büyük yara aldıklarını düşündüğünü dile getirdi.
HDP'nin Millet İttifakı'na desteğine ilişkin soru üzerine Yazıcı, bunun, Millet İttifakı'nda önemli ölçüde kayba yol açtığı görüşünde olduğunu vurguladı.
"Milletin anayasa yapma hakkını kullanabilmesini gerçekleştirebilmeliyiz"
Bu seçimle parlamenter sisteme dönüşün önünün kapandığını belirten Yazıcı, şöyle konuştu:
"Ülkenin çıkarını hedefleyen düzenlemelerin her zaman yapılabileceği kanısındayım"
Yazıcı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin "50+1 sistemi" dolayısıyla ikinci tura kaldığının hatırlatılması ve bu sistemde değişiklik yapılmasının gündemde olup olmadığının sorulması üzerine, "Bir anayasayı yeniden yapıyorsanız, başkanlık modelini yeniden dizayn ediyorsanız, hükümet modelini, parlamentonun yapısını yeniden oluşturuyorsanız, süreçlerde yaşanan durumları da dikkate almak suretiyle ülkenin çıkarını, temsilin daha güçlü olmasını hedefleyen düzenlemelerin her zaman yapılabileceği kanısındayım" değerlendirmesinde bulundu.