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AK Partili Yazıcı'dan 'yeni anayasa' mesajı: Millet anayasa yapma hakkını kullanabilmeli

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin, "Milletin anayasa yapma hakkını kullanabilmesini gerçekleştirebilmeliyiz. Meclis'te böyle bir anayasayı baştan yazmak suretiyle milletin onayına sunarak inşallah yeni anayasayı gerçekleştiririz" dedi.

14:03 . 31/05/2023 الأربعاء
AA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı.

Yazıcı, katıldığı canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.


Seçim sonuçlarının orta ve uzun vadede Türk siyasetine etkilerine yönelik değerlendirmesi sorulan Yazıcı, "Türk siyasetiyle alakalı bugüne kadar yerleşik kanaatlere zemin teşkil eden algılar bu seçimde bertaraf edilmiştir." diye konuştu. Yazıcı, milletin, oyunu eser ve hizmet ile sorunlara çözüm üretenden yana kullandığını ifade etti.


"Bu sonuçların 10 ay sonraki yerel seçimlere etkileri nasıl olur?"
sorusu üzerine Yazıcı, seçmenin belediyelerde de vadedilenlerin yerine getirilip getirilmediğine bakarak kararını vereceğini söyledi.

"Sanırım Millet İttifakı önemli bir deformasyona uğrayacak"

Yazıcı, muhalefetin seçim sonuçlarının ardından Millet İttifakı olarak yola devam edip edemeyeceğine ilişkin soruya, "Belli bir hedefi gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş siyasi yapıların oluşturdukları kümelerin, hedeflerine ulaşmamaları halinde aynen kalmalarının mümkün olduğunu söylemek rasyonel değil. Dolayısıyla o yapı, o şekilde kalmaz. Sanırım önemli bir deformasyona uğrayacak" değerlendirmesini yaptı.


Seçimlerden sonra, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları yapıldığının hatırlatılması üzerine Yazıcı, Kılıçdaroğlu'nun görevine devam edeceğini düşündüğünü ifade etti. Hayati Yazıcı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 14 Mayıs akşamı seçim verilerine ilişkin söylemlerinin ardından siyaseten büyük yara aldıklarını düşündüğünü dile getirdi.


HDP'nin Millet İttifakı'na desteğine ilişkin soru üzerine Yazıcı, bunun, Millet İttifakı'nda önemli ölçüde kayba yol açtığı görüşünde olduğunu vurguladı.


"Milletin anayasa yapma hakkını kullanabilmesini gerçekleştirebilmeliyiz"

Yazıcı, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin soru üzerine, "
Tam tekmil bir anayasayı bu millet yapabilmelidir. Bunun arzusu içindeyiz. Geçen dönemde bunu gerçekleştiremedik, inşallah bu dönemde gerçekleştirebiliriz"
dedi.

Bu seçimle parlamenter sisteme dönüşün önünün kapandığını belirten Yazıcı, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla yeni bir anayasa yapımında da bu esaslar dikkate alınmak suretiyle tekmil bir anayasa, milletin anayasa yapma hakkını kullanabilmesini gerçekleştirebilmeliyiz. Bu arzu, bu niyet her zaman canlıdır, her zaman dinamiktir. İnşallah oluşmuş olan bu Meclis'te böyle bir anayasayı baştan, A'dan Z'ye kadar yazmak suretiyle, sonradan referandum yoluyla milletin onayına sunmak suretiyle yeni anayasayı inşallah gerçekleştiririz"

"Ülkenin çıkarını hedefleyen düzenlemelerin her zaman yapılabileceği kanısındayım"

Yazıcı, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin "50+1 sistemi" dolayısıyla ikinci tura kaldığının hatırlatılması ve bu sistemde değişiklik yapılmasının gündemde olup olmadığının sorulması üzerine, "Bir anayasayı yeniden yapıyorsanız, başkanlık modelini yeniden dizayn ediyorsanız, hükümet modelini, parlamentonun yapısını yeniden oluşturuyorsanız, süreçlerde yaşanan durumları da dikkate almak suretiyle ülkenin çıkarını, temsilin daha güçlü olmasını hedefleyen düzenlemelerin her zaman yapılabileceği kanısındayım" değerlendirmesinde bulundu.



Gazeteci Cüneyt Özdemir'den seçim kaybeden muhalefete tepki: Biz kimseyi koltuk sahibi yapmak için burada değiliz
Gazeteci Cüneyt Özdemir'den seçim kaybeden muhalefete tepki: Biz kimseyi koltuk sahibi yapmak için burada değiliz

Cüneyt Özdemir YouTube kanalında yaptığı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefette Erdoğan karşıtlığı üzerinden aday belirleme konusuna değinen Özdemir, seçmeni önce ikna etmenin gerektiğinden bahsetti. Deneyimli gazeteci konuşmasında, "Git Ekmeleddin'e ver" "Neden?" "Erdoğan gelecek yoksa." "Git şimdi Muharrem'e ver. Git Kemal'e ver." bu zırvalar bitmiştir artık. Bu yaşadığımız normal bir şeyler değil. Biz kimseyi koltuk sahibi yapmak için burada değiliz. Kimsenin emir eri, askeri değiliz. Muhalefette böyle bir hava var. Erdoğan'a karşı kazanacak ama bizim hayatımızda ne değişecek? Ben niye buna vereyim? Politikası ney? Dış politikada ne yapacak bu adam? Bana bunu anlatsın. 'Erdoğan kalsın gitsin' hikayesini ben oylamak istemiyorum artık bitti bu hikaye." ifadelerini kullandı.



#AK Parti
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