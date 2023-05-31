AK Partili Yazıcı'dan 'yeni anayasa' mesajı: Millet anayasa yapma hakkını kullanabilmeli

Cüneyt Özdemir YouTube kanalında yaptığı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefette Erdoğan karşıtlığı üzerinden aday belirleme konusuna değinen Özdemir, seçmeni önce ikna etmenin gerektiğinden bahsetti. Deneyimli gazeteci konuşmasında, "Git Ekmeleddin'e ver" "Neden?" "Erdoğan gelecek yoksa." "Git şimdi Muharrem'e ver. Git Kemal'e ver." bu zırvalar bitmiştir artık. Bu yaşadığımız normal bir şeyler değil. Biz kimseyi koltuk sahibi yapmak için burada değiliz. Kimsenin emir eri, askeri değiliz. Muhalefette böyle bir hava var. Erdoğan'a karşı kazanacak ama bizim hayatımızda ne değişecek? Ben niye buna vereyim? Politikası ney? Dış politikada ne yapacak bu adam? Bana bunu anlatsın. 'Erdoğan kalsın gitsin' hikayesini ben oylamak istemiyorum artık bitti bu hikaye." ifadelerini kullandı.