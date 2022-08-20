AK Parti'nin kurucularından Gürsoy Erol cerrahi operasyon geçirdi

Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, 22. ve 24. Dönem İstanbul Milletvekili Gürsoy Erol devam eden rahatsızlıkları ile alakalı Medical Park Pendik Hastahanesi'nde cerrahi bir operasyon geçirdi. Erol'un tedavisinin hastanede devam ettiği belirtildi.

GÜRSOY EROL KİMDİR?

Gürsoy Erol, 12 Ekim 1956'da Turhal'da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi (İDMMA) Elektrik Mühendisliği Bölümünü bitirdi. Etibank Mazıdağı Fosfat Tesislerinde göreve başladı. Hamidiye Kaynak Suları AŞ'de Genel Müdür olarak görev yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Danışmanlığında bulundu. İSPARK AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğini yürüttü. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucular Kurulu Üyesidir. 22. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce bilen Erol, evli ve 2 çocuk babasıdır.