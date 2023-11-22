AK Parti'nin yerel seçim adayları ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçim hazırlıklarına dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak tüm seçimlerde olduğu gibi yaklaşan yerel seçimde de iddialıyız' ifadelerini kullandı.
'Büyükşehirler başta olmak üzere her ilde kamuoyu yoklamaları yaptık'
'Aralık ayı ortalarına doğru açıklamaya başlayacağız'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayların açıklanacağı tarihi ise şu sözlerle duyurdu: