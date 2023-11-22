|
Gündem

AK Parti'nin yerel seçim adayları ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir seyahati dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Yerel seçim hazırlıklarına dair önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylarının açıklanacağı tarihi de duyurdu.

Seren Som
Seren Som
13:30 - 22/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçim hazırlıklarına dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak tüm seçimlerde olduğu gibi yaklaşan yerel seçimde de iddialıyız' ifadelerini kullandı.

'Büyükşehirler başta olmak üzere her ilde kamuoyu yoklamaları yaptık'

"Çalışmalarımızı bu iddiamız nispetinde çok titiz bir biçimde yapıyor, adaylarla ilgili süreçte her konuyu ince eliyor sık dokuyoruz"
diyen Erdoğan,
"Partimiz gerekli hazırlıkları ve analizleri yaptı. Zaten bildiğiniz gibi AK Parti olarak bizim seçim hazırlıklarımız bir önceki seçimin tamamlanmasıyla birlikte başlar. Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere her ilde kamuoyu yoklamaları yaptık, yapıyoruz. Sonuçları analiz edip milletimizin gönlündekini anlamaya, şehirlerimize en faydalı olacak adayları belirlemeye gayret gösteriyoruz."
diye konuştu.

'Aralık ayı ortalarına doğru açıklamaya başlayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adayların açıklanacağı tarihi ise şu sözlerle duyurdu:

"Bir defa 1 Aralık belediye başkan adayı olmak isteyen ve görevden bu nedenle ayrılması gereken memurların istifaları için son tarih. Memurların durumunu da görelim. Onların durumu da netleştikten sonra Aralık ayının ortalarına doğru artık adaylarımızı peyderpey açıklamaya inşallah başlarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma'nın son testlerini yapıyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılelma'nın son testlerini yapıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kızılelma’nın son testlerini yapıyorlar. Aşmaları gereken mesele kendi yerli motorunu üretmek. Bunu başardığı andan itibaren de zaten Kızılelma’nın dünyaya karşı duruşu farklı olacaktır. Kaan, Kızılelma, TCG Anadolu ve niceleri Allah’ın izniyle yalnız kalmayacak, yenileri daha iyileri ve daha donanımlıları yine bu vatan için alın ve akıl terlerini döken kardeşlerimizin ellerinde şekillenecek." dedi. Erdoğan, "Kamera noktasında da Aselsan’ın üretim çalışmaları başladı. Bir an önce o sıkıntımızı da gidermemiz lazım. Bazı ülkeler bize söz veriyorlar ama verdikleri sözü yerine getirmiyorlar. “Kanada, Güney Afrika gibi ülkelerden bir sonuç alır mıyız?” buna bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cezayir dönüşü net mesajlar: Gazze’nin düşmesi İslam dünyasının derin yara alması anlamına gelir
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Cezayir dönüşü net mesajlar: Gazze’nin düşmesi İslam dünyasının derin yara alması anlamına gelir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un daveti üzerine Cezayir'de resmi ziyaretlerde bulundu. Erdoğan, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı'na da katıldı. Resmi ziyaret dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, ''Gazze’nin düşmesi demek, İslam dünyasının birlik ve beraberliğinin de derin yara alması anlamına gelir. İslam dünyasının da bu işgale sessiz kalmaması gerekir'' ifadelerini kullandı. 'Ana muhalefetin başındaki isim Netanyahu'nun ağzıyla konuşuyor' diyen Erdoğan, ''Benim ülkemde ana muhalefetin başındaki insan Netenyahu’nun ağzıyla konuşursa, Türkiye'de bizim topraklarımızın suyundan hiçbir şey alamamış demektir'' açıklamasında bulundu.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Yerel Seçim
#AK Parti
#Aday
#Cezayir
13 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP'nin 2024 yerel seçimleri için il ilçe belediye başkanı aday adaylığı ücretleri belli oldu!