Akademik üretim hızla yükseliyor

İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenecek İlim Yayma Ödülleri, Beşiktaş’ta gerçekleştirilen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye’de bilimsel üretimin son yıllarda belirgin şekilde arttığını belirterek, “Hedefimiz akademik çalışmaları desteklemek ve bu yükselişi daha da güçlendirmek” dedi.

KÖPRÜ GÖREVİNDE

Bu yıl büyük ödülün 5 milyon TL, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler kategorilerinin ise 2’şer milyon TL olarak verileceğini açıklayan Erdoğan, ödüllerin yalnızca bir takdir mekanizması olmadığını, aynı zamanda “Ödül sahipleriyle kamuoyu arasında bir köprü” işlevi gördüğünü söyledi. Geçen yıl başlatılan ve her ödül döneminde “Kamuoyu bildirisi” yayımlama geleneğini sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri’nin yakında uluslararası boyut kazanmasını da planladıklarını ifade etti.

EN HIZLI YÜKSELEN ÜLKEYİZ

Erdoğan, Türkiye’nin eğitim performansına da değinerek, TIMSS ve PISA sonuçlarında son 23 yılın “OECD ülkeleri arasında en hızlı yükselen ülkesinin Türkiye” olduğunu belirtti: “Üniversitelerimizin uluslararası sıralamalardaki ilerleyişi olumlu. Bilimsel çıktıların artık küresel ölçekte rekabet edecek seviyeye ulaşmasını arzu ediyoruz.”

MİLLİ ATILIMLAR YAPILACAK

İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülün ise Türkiye’nin sağlık alanında da savunma sanayiindeki başarıya benzer yerli ve milli atılımlar yapacağına inandığını söyledi. Sektördeki dışa bağımlılığa dikkat çeken Tülün, “Gerçek anlamda özgürlük için her alanda kendi gücümüzü üretmeliyiz” dedi.

TÖRENDE SÜRPRİZİMİZ VAR

Bu yıl 1.324 başvuru aldıklarını açıklayan İlim Yayma Ödülleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. İdris Sarısoy, sosyal bilimlerden 811, mühendislik–doğa–sağlık bilimlerinden 443, büyük ödül kategorisine ise 30 başvuru yapıldığını belirtti. Kadın başvuru oranının yüzde 28 olduğunu söyleyen Sarısoy, “Gelecek yıllarda kadın akademisyenlerden daha fazla başvuru bekliyoruz” dedi. Değerlendirme sürecinde 29 bilim kurulu üyesi, 202 teknik uzman ve 58 bilimsel hakem olmak üzere toplam 316 bilim insanının görev aldığını kaydetti. Sarısoy, 29 Kasım’daki törende “bir sürprizin açıklanacağını” da duyurdu: “İlim Yayma Ödülleri markasını dünyada sayılı akademi ödülleri arasında konumlandırmayı hedefliyoruz.”







