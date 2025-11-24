Yeni Şafak
Kahire Film Festivali’nde iki Türk filmine ödül

04:0024/11/2025, Pazartesi
Öldürdüğümüz Şeyler” filmi en iyi senaryo dalındaki Necip Mahfuz ödülünü, “Aldığımız Nefes” de Bronz Piramit ödülünü kazandı.
46. Uluslararası Kahire Film Festivali’nde, iki Türk filmi ödüle layık görüldü.

Türkiye, bu yıl festivale “Turkish Spotlight” temasıyla katıldı. Turkish Spotlight seçkisinde “Kanto”, “Bildiğin Gibi Değil” ve Türkiye’nin Oscar adayı “Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri”, Uluslararası En İyi Film kategorisinde “Aldığımız Nefes” ve “Öldürdüğümüz Şeyler”, kısa film kategorisinde de “Dilan Hakkında Konuşmalıyız” adlı filmler yer aldı. Uluslararası Uzun Metrajlı Film Jürisi’nin başkanlığını da bu yıl ünlü Türk yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstlendi. Mısır Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, “Öldürdüğümüz Şeyler” filmi en iyi senaryo dalındaki Necip Mahfuz ödülünü, “Aldığımız Nefes” de Bronz Piramit ödülünü kazandı.



