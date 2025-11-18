7. Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali başlıyor: 'Bingöl Kendini Anlatıyor' adlı özel bir yarışma da düzenlenecek

Anadolu’nun sanatla iç içe geçmiş serüvenini görünür kılan Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali, bu yıl yedinci kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye’nin sinema kültürünü geliştirmeyi, yerel hikâyeleri uluslararası alanda görünür kılmayı ve genç sinemacılara yeni üretim alanları açmayı hedefleyen festival, bu yıl iki farklı yarışma kategorisiyle gerçekleştirilecek.
Festivalin ana yarışma bölümünde belgesel, kurmaca ve canlandırma türlerindeki kısa filmler yarışacak. Türkiye’nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden yönetmenlerin başvurularına açık olan ana yarışma, kısa filmin sanatsal gücünü ortaya koymayı amaçlıyor.
ANADOLU’NUN HİKAYELERİNİ ANLATIYOR
Festival Direktörü Kenan Nihat Elçi, bu yılki temayı şu sözlerle değerlendirdi:
- “Bingöl Kısa Film Festivali, yalnızca bir yarışma değil; Anadolu’nun hikâyelerinin sinemayla yeniden anlatıldığı bir buluşmadır. Her film, bu toprakların hafızasından doğan bir kelime gibidir. Amacımız, Bingöl’ü sinemanın diliyle yeniden keşfetmek ve genç sinemacıların önünü açmaktır.”
Yarışmanın amacı, Bingöl’ün kültürel, doğal ve gastronomikdeğerlerini sinema yoluyla tanıtmak, genç sinemacıları teşvik etmek ve kentin tanıtımına katkı sunmak olarak açıklandı. Katılımcılardan, Bingöl’ün gastronomik veya kültürel yönlerini konu alan 60 ila 90 saniye uzunluğunda kısa filmler hazırlamaları isteniyor.
Yarışma, amatör ve profesyonel tüm katılımcılara açık olacak. Katılım ücretsiz olup filmler cep telefonu veya profesyonel kamera ile çekilebilecek. Her katılımcı en fazla iki filmle başvuru yapabilecek ve filmlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekecek. Başvurular kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerinde kabul edilecek.
BİNGÖL KENDİNİ ANLATIYOR
Festival Direktörü Kenan Nihat Elçi, Bingöl’ün sinemadaki yerini vurgulayarak şunları söyledi:
- “Bingöl, Anadolu’nun sessiz ama derin hikâyelerini barındıran bir şehirdir. Bu festivalle, kentin kendini yeniden anlatmasına imkân tanıyoruz. Sinema, bir şehrin ruhunu yeniden tanımanın en estetik yollarından biridir. Biz de Bingöl’ün hikâyesini insanıyla, doğasıyla, kültürüyle dünyaya duyurmak istiyoruz.”
Festival kapsamında atölye çalışmaları, film gösterimleri ve söyleşiler de düzenlenecek. Bingöl, bu yıl da kısa film aracılığıyla kendini anlatan yeni sesleri ağırlayarak Anadolu sinemasının kalbinde yerini alacak.