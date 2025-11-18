7. Uluslararası Bingöl Kısa Film Festivali başlıyor: 'Bingöl Kendini Anlatıyor' adlı özel bir yarışma da düzenlenecek

Festivalin ana yarışma bölümünde belgesel, kurmaca ve canlandırma türlerindeki kısa filmler yarışacak. Türkiye’nin dört bir yanından ve farklı ülkelerden yönetmenlerin başvurularına açık olan ana yarışma, kısa filmin sanatsal gücünü ortaya koymayı amaçlıyor.

“Bingöl Kısa Film Festivali, yalnızca bir yarışma değil; Anadolu’nun hikâyelerinin sinemayla yeniden anlatıldığı bir buluşmadır. Her film, bu toprakların hafızasından doğan bir kelime gibidir. Amacımız, Bingöl’ü sinemanın diliyle yeniden keşfetmek ve genç sinemacıların önünü açmaktır.”

Bu yıl ana yarışmanın yanı sıra festivalin yerel kategori de “Bingöl Kendini Anlatıyor” adlı özel bir yarışma da düzenlenecek. Bu bölüm, şehrin kültürel, doğal ve gastronomik zenginliklerini kısa film aracılığıyla görünür kılmayı hedefliyor.

Yarışma, amatör ve profesyonel tüm katılımcılara açık olacak. Katılım ücretsiz olup filmler cep telefonu veya profesyonel kamera ile çekilebilecek. Her katılımcı en fazla iki filmle başvuru yapabilecek ve filmlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekecek. Başvurular kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma türlerinde kabul edilecek.