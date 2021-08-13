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MERSİN

Akdeniz Belediyesi salgına karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor

Akdeniz Belediyesi, tüm yurtta olduğu gibi Mersin’de de artışa geçen Koronavirüs salgını (Covid19) ile mücadelesine devam ediyor. Belediye ekipleri, camiler ile parkların yanı sıra, vatandaşların ortak kullandığı mekanlarda salgına karşı ilaçlama-dezenfekte çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Akdeniz Belediyesi salgına karşı mücadelesini aralıksız sürdürüyor
Camiler, Kur’an kursları, semt pazarları, parklar ve sokaklar yıkanıp dezenfekte ediliyor

Akdeniz Belediyesi’nin, salgının başladığı ilk günlerde kurup sahada görevlendirdiği ekipler, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, hastane, aile sağlığı merkezleri ve eczaneler, cami, mescit, Kur’an kursları, kamu kurumları ve halkın ortak kullandığı diğer alanlarda dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Camiler temizlenip halılar yıkanıyor, pazaryerleri ilaçlanıyor

Ekipler de semt pazarlarının akşam saatlerinde kaldırılmasından sonra, mahallelerin cadde ve sokaklarında temizlik, yıkama ve dezenfekte hizmeti veriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı mobil dezenfekte ekibi, salgının yayılmasını önlemek amacıyla ilçe genelinde gece-gündüz demeden çalışırken, son olarak Hz. Ebubekir Camii’nin halılarını yıkayıp dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de salgının yayılmasına karşı tüm ilçedeki çöp konteynırlarının yıkanması ve dezenfektesini gerçekleştiriyor.

Başkan Gültak: “Rehavete kapılmayalım, aşılarımızı olalım”

Akdeniz Belediye Başkanı M. Mustafa Gültak, salgının yeniden yükselişe geçtiği bugünlerde daha dikkatli olunmasını istedi, vatandaşlara, aşılarını olmaları çağrısını bir kez daha yineledi. Başkan Gültak; “Kesinlikle rehavete kapılıp tedbiri elden bırakmayalım. Çünkü salgın henüz bitmedi. Bu nedenle maske, mesafe ve hijyen kurallarından da ödün vermeyelim. Hem kendi hem de sevdiklerimizin sağlığını koruyalım. Salgına karşı elimizdeki en önemli güç olan aşılarımızı da mutlaka yaptıralım” diye konuştu.

Başkan Gültak; vatandaşlardan gelen taleplerin ekiplerce en kısa sürede değerlendirmeye alındığını kaydetti, halk sağlığını korumak amacıyla ilçe genelinde ilaçlama faaliyetinin aralıksız süreceğini vurguladı.

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