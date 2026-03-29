Akdeniz ve Orta Asya'nın nadir türü Elazığ'da ortaya çıktı

Elazığ’ın Yalındamlar köyünde bir vatandaş, ağaç kabuğu üzerinde nesli tehlike altındaki nadir türlerden "Ladybird Spider" (Uğurböceği Örümceği) ile karşılaştı. Parlak kırmızı karın yapısı ve siyah noktalara sahip olan örümcek, görüntülendi.