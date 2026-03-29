Akdeniz ve Orta Asya'nın nadir türü Elazığ'da ortaya çıktı

"Ladybird Spider" örümceği nesli tehlike altındaki nadir türler arasında.
Elazığ’ın Yalındamlar köyünde kuru ve taşlık bir alanda ağaç kabuğu üzerinde, Akdeniz ve Orta Asya’ya özgü nadir türlerden "Uğurböceği Örümceği" (Eresus cinnaberinus) görüntülendi.
Elazığ’ın Yalındamlar köyünde bir vatandaş, ağaç kabuğu üzerinde nesli tehlike altındaki nadir türlerden "Ladybird Spider" (Uğurböceği Örümceği) ile karşılaştı. Parlak kırmızı karın yapısı ve siyah noktalara sahip olan örümcek, görüntülendi.
Akdeniz ve Orta Asya’da yaşayan bu tür, Avrupa’da nesli tehlike altında olan türler arasında yer alıyor.
