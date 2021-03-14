Akdeniz’de bahar diplomasisi

Türkiye ile Mısır arasındaki normalleşme çabaları istihbarat teşkilatları ve Dışişleri Bakanlığı üzerinden temaslarda belirli bir aşamaya getirilirken, İsrail ile normalleşmede de adımlar hızlandı.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz’in, Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’ne (Eastmed) ilişkin değerlendirmeleri sırasında yaptığı “Türkiye ile iş birliğine hazırız” açıklaması ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netenyahu, “Evet, Türkiye ile görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir” dedi.

Türkiye ile İsrail arasında normalleşme adımları, Aralık ayında İlham Aliyev’in arabuluculuk yaptığı iddialarıyla gündeme geldi. Aliyev’in iki danışmanını müzakereler için görevlendirdiği ve Türkiye ve İsrail nezdinde de müzakerelerin olumlu seyrettiği öne sürüldü. Bu iddialar Türk Dışişleri ve İlham Aliyev tarafından reddedilmedi.

İLK ADIM ELÇİ ATAMASI

Aliyev, Hocalı soykırımı anma törenleri dolayısıyla yabancı gazetecilerle gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Savaş sonrası artık bölgemizdeki anlaşmazlıkları bitirmek istiyoruz. Dostlarımız arasında dostluk olursa güzel olur” açıklamasıyla iddiaları dolaylı olarak kabul etti.

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Müzakereler kapsamında Türkiye ve İsrail arasında diplomatik ilişkilerin yeniden normalleşmeye başlaması için mart ayı sonuna işaret ediliyor. Olası normalleşme adımlarının, 23 Mart 2021’te İsrail’de gerçekleşecek erken seçimden sonra atılması bekleniyor. Bu doğrultuda da ilk adım, karşılıklı büyükelçi atamalarının yapılması olacak. Ankara-Tel Aviv hattındaki gelişmeler, Filistin tarafından da yakından takip ediliyor.

2018’DEN BU YANA TEMSİLCİLİKLER KAPALI

İsrail ile 31 Mayıs 2010’da, İsrail askerinin Gazze’ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine saldırması ve 9 Türk vatandaşını şehit etmesi ardından kopan ilişkiler, 2016 yılında tekrar onarıldı. Ancak Ancak bu normalleşme süreci dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve İsrail güvenlik güçlerinin, Filistinli protestoculara yönelik müdahalesi üzerine sona erdi. Mayıs 2018’de karşılıklı olarak büyükelçilerin çekilmesinden bu yana ilişkiler gergin seyrediyordu.

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