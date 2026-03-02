Akdeniz’de iş birliği güçleniyor

İki ülke arasında imzalanan Kolluk İş Birliği Mutabakat Muhtırası onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. 23 Ekim 2024’te İstanbul’da imzalanan mutabakatla, terörizmin tüm biçimleriyle ve sınır ötesi organize suç örgütleriyle mücadele kapsamlı iş birliği sağlanacak.

ORTAK HAREKET EDİLECEK

Uyuşturucu, silah, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin yanı sıra siber suçlar, terörün finansmanı ve kara para aklamada da iki ülke arasında iş birliğine gidilecek. Yine Türkiye, Libya’da seçim güvenliğinin sağlanmasında da aktif rol alacak. Sahil güvenliği, arama-kurtarma ve deniz emniyeti, düzensiz göçle mücadele ve sınır yönetimi, kritik tesis ve önemli şahsiyetlerin korunmasının sağlanmasında da ortak hareket edilecek.

KOLLUK PERSONELİNE MESLEKİ EĞİTİM

Kolluk personelinin eğitimi için ayrıntılı bir mekanizma da oluşturulacak. Temel ve ileri düzey mesleki eğitimlerin yanı sıra lisans ve lisansüstü akademik programlar düzenlenebilecek. Gerekli görülmesi halinde eğitimler taraf ülkede ‘yerinde eğitim’ modeliyle icra edilebilecek ya da uzaktan eğitim yöntemi uygulanabilecek. Libya İçişleri Bakanlığı bünyesinde ortak katılımlı bir ‘Kolluk Destek Misyonu’ da kurulabilecek. Bu kapsamda uzman personel görevlendirilmesi, ortak komite ve çalışma grupları oluşturulması mümkün olacak.

BİLGİ VE İSTİHBARAT PAYLAŞIMI

Bilgi ve istihbarat paylaşımına ilişkin hükümler de ayrıntılı şekilde düzenleniyor. “Çok gizli”, “gizli” ve “hizmete özel” derecelendirmeleri uygulanacak. Paylaşılan bilgi, yazılı muvafakat olmaksızın üçüncü taraflarla paylaşılamayacak ve tarafların aleyhine kullanılamayacak. Gizlilik yükümlülükleri, anlaşma sona erse dahi geçerliliğini koruyacak. Beş yıllık süreyle akdedilen mutabakat, taraflardan biri fesih bildiriminde bulunmadığı sürece beşer yıllık dönemlerle otomatik olarak yenilenecek.







