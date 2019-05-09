Akdeniz’e uluslararası kalkan

Doğu Akdeniz’de deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak 2006 yılından bu yana milli olarak icra edilen Akdeniz Kalkanı Harekatı, uluslararası yapıya kavuşturuluyor.

Bu doğrultuda son 1.5 yıldır dokuz ülkeyle başlatılan görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi. Arnavutluk, Azerbaycan, Cezayir, Gürcistan, Libya, Lübnan, Pakistan, Tunus ve Ürdün’ün, önümüzdeki süreçte mutabakat muhtıraları imzalanmak suretiyle Akdeniz Kalkanı Harekatına dahil olmaları bekleniyor.

9 ÜLKE PAYDAŞ OLACAK

Halen Akdeniz’e kıyısı bulunan ya da Akdeniz üzerinde ticaret, enerji nakil hatları kullanan dost ve kardeş 9 ülkenin katılımıyla, bütün paydaşlar arasında harekat kapsamında bilgi ve destek paylaşımı yapılacak. Türkiye, bu ülkelerin harekata donanma desteği vermelerini ise beklemiyor.

ULUSLARARASI MİSYONA BÜRÜNECEK

Türkiye, bölgesel istikrar ve güvenliğin korunmasında lider ülke olarak Akdeniz Kalkanı Harekatı’nı uluslararası bir misyonda icra edecek. Daha önce de Karadeniz Uyumu Harekatı uluslararası hale getirilmiş ve Karadeniz’de huzur teşkil edilmişti. Son dönemde hayli ısınan Akdeniz için de uluslararası bir Akdeniz Kalkanı Harekatı’nın, bölgesel huzura önemli katkı sunması bekleniyor.

NATO’DA VAZGEÇİLMEZ

Akdeniz Kalkanı Harekatı, Doğu Akdeniz’de deniz güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra ediliyor. Harekata Aksaz, Mersin ve Gazimagosa limanlarına istinaden fırkateyn, korvet, hücumbot, karakol gemileri, denizaltılar ile insansız hava araçları ve deniz karakol uçakları iştirak ediyor.

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Milli görevlerin yanı sıra, NATO’nun Akdeniz’deki deniz güvenliği sağlanmasına yönelik harekat ve faaliyetlerine destek sağlayan Akdeniz Kalkanı Harekatı ile bölgedeki gemilere ait bilgilerin yüzde 70 civarı Türk Deniz Kuvvetleri tarafından NATO makamlarına aktarılıyor.

Bunun yanında bölgede bulunan ABD ve Fransa gibi müttefik devletlerin savaş gemileri ve NATO deniz görev grupları ile ikili tatbikatlar icra ediliyor. Halen Türkiye, NATO’ya en büyük destek veren 3. ülke sıralamasındayken, Türk donanması da 2 daimi deniz görev grubuna aynı anda gemi vermiş bir donanma olarak NATO orduları arasında öne çıkıyor.

Harekatın önemi büyük

Akdeniz Kalkanı Harekatı ile Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan hak ve menfaatlerin korunması noktasında önemli faaliyetler icra ediliyor. 2018 yılında 6 araştırma gemisinin deniz yetki alanlarımızda izinsiz araştırma faaliyetleri ile KKTC deniz yetki alanında Rum yönetimi adına sondaj yapma teşebbüsünde bulunan İtalyan ENI firmasına ait Saipem 12000 sondaj gemisi iki kez engellendi.