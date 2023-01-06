Akrabasının kullandığı TIR'ın altında kalan 15 aylık Hicran yaşamını yitirdi

Dünya

PKK'dan camilere tehdit

PKK'nın sözde “Dinler ve İnanç İşleri Başkanlığı”, Suriye'nin kuzeydoğusundaki cami vaizleri hakkında yeni bir genelge yayınladı. Dini meclis ve kurum başkanlarından, Suriye'nin kuzeydoğusundaki camilerde görev yapan tüm vaizlerin haftalık vaazlarının ses kayıtlarını göndermesi istendi. Yerel kaynaklar, kararın camilerdeki vaizlerin PKK'yı eleştirmemeleri, cihat ve diğer konulara değinmemeleri için alındığına dikkat çekti.