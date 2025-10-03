Akran zorbalığına ceza geliyor

11'inci Yargı Paketi'yle son dönemde artan akran zorbalığı kaynaklı ölümler nedeniyle 12 yaş altı çocuklara cezai yaptırım uygulanmasını engelleyen hükümler değişikliğe gidilecek. Buna göre 12-15 yaş ile 15-18 yaş arasındaki çocuklara da takdiri indirim şartlı olarak kaldırılacak. 15-18 yaş grubundaki çocuklar bakımından yaşın büyümesi, çocuğun fiziksel durumu, çocuğun tekrar tekrar suç işlemiş olması, kasten işlenen öldürme suçlarında hakimlere indirim noktasında takdir yetkisi verilecek. Meskun mahalde silah atmanın cezasının alt sınırı 2 yıla üst sınırı 6 yıla çıkarılacak. Trafikte yol kesmenin cezası ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası olacak. 12'nci Yargı Paketi'yle ise boşanma davalarının hızlı sonuçlandırılması ve kadının mağduriyetinin ortadan kaldırılması için bu davalardaki maddi konuların dosyaları dava dosyasında ayrılacak. Böylece davalar hızlanacak. Kırtasiyeden alınan ve elle doldurulan senetler yerine filigranlı, kayıtlı ve e-Devlet üzerinden düzenlenen senetler kullanılacak.