Zorbalık yapana iyilik cezası verilsin

Aybike Eroğlu
04:002/10/2025, Perşembe
G: 1/10/2025, Çarşamba
Gençlerin ruh sağlığını tehdit eden siber zorbalık, günümüzde önemli bir toplumsal sorun haline geldi.

Her üç gençten biri akran zorbalığına uğrarken, siber zorbalık oranı yüzde 40’lara kadar yükseliyor. Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bu durumun masum bir sosyal medya atışması olmadığını, küresel bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Kaliforniya’daki okullarda başarıyla uygulanan “Rastgele İyilik Projesi”ni örnek gösteren Tarhan, “Öğrenciler, yaşlı bakımevlerinde veya engelli merkezlerinde çalışmaları karşılığında kredi alıyor. Böylece hem mağduriyeti görüyor hem de iyilik yapmanın manevi hazzını tadarak bu davranışları pekiştiriyor” dedi. İngiltere’nin sosyal medya tugayları kurarak önlem aldığına belirten Tarhan, “Eğer yaptırım olmazsa toplumda güçlü olanın zayıfı ezdiği bir siber anarşi hâkim olur” uyarısında bulundu.

YAŞLI BAKIMEVİNDE GÖREV VERİLEBİLİR

Okullarda sadece kötülükle mücadele etmenin yeterli olmadığını söyleyen Tarhan, “İyiliğin yaygınlaştığı bir ortamda zorbalık barınamaz. Milli Eğitim, Rastgele İyilik Projeleri’ni politika haline getirmeli” dedi. Türkiye’de de uygulanabilecek topluma hizmet cezalarına dikkat çeken Tarhan, “Zorbalık yapan öğrenciye haftada üç gün bir yaşlı bakımevinde görev verilirse empati öğrenir, vicdan gelişir ve gence gerçek bir dönüşüm yaşatılır. Önemli olan problemi çözmek değil, çocuğa bu olaydan hayat dersi kazandırmak” ifadelerini kullandı. Sosyal zekanın en az akademik başarı kadar önemli olduğunu vurgulayan Tarhan, sadece ders odaklı yetiştirilen çocukların hayat mücadelesinde başarısız olduğunu belirtti.



