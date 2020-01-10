Gündem Aksarayda işçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı 16 kişi yaralandı
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Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı: 16 kişi yaralandı

Aksaray'da işçileri taşıyan servis aracı ile otomobil çarpıştı: 16 kişi yaralandı

Aksaray'da işçilerin taşındığı servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 16 kişi yaralandı. Kazada otomobil, hurdaya döndü.

Haber Merkezi AA
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi geldi.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi geldi.

Aksaray'daki kaza, saat 08.30 sıralarında, Aksaray- Aratol Mahallesi yolunda meydana geldi.

Tekstil fabrikasına işçi taşıyan Ali S. yönetimindeki 68 S 0197 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Adem D.'nin (23) kullandığı 68 AAK 958 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil, hurdaya dönerken, savrulan minibüs ise şarampole devrildi. Kazada, sürücüler ile minibüsteki 11 işçi ve otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayı duyup, gelen otomobil sürücüsü Adem D.'nin annesi ise olay yerinde oğlunu arayıp, sağlık görevlilerine nasıl olduğunu sordu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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