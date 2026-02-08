Yeni Şafak
Aksaray'da müstakil evde yangın: Büyük çapta hasar oluştu

Aksaray’da müstakil evde yangın: Büyük çapta hasar oluştu

8/02/2026, Pazar
IHA
İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.
İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.

Aksaray’da müstakil bir evin müştemilatında çıkan ve eve sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Aksaray’da müstakil evin müştemilatında çıkan yangın söndürülürken, evde büyük çapta hasar oluştu.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Hasas Mahallesi 6653. Sokak’ta bulunan müstakil bir evin müştemilatında çıktı. Evde kimse olmadığı sırada müştemilatta çıkan yangın eve de sıçradı. Mahalle sakinleri, yangını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.


