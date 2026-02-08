Aksaray’da müstakil evde yangın: Büyük çapta hasar oluştu

Yangın, saat 19.00 sıralarında Hasas Mahallesi 6653. Sokak’ta bulunan müstakil bir evin müştemilatında çıktı. Evde kimse olmadığı sırada müştemilatta çıkan yangın eve de sıçradı. Mahalle sakinleri, yangını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Alevler kısa sürede söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar oluştu. İtfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı.