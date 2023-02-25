Akşener'den CHP kurmaylarına sert tepki: Ahmaklık, geri zekalılık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile krize neden olan Saraçhane karesi konusunda 6’lı Masa’yı sarsacak açıklamalar yaptı.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na YSK üyelerine hakaretten verilen ceza sonrasında 6’lı Masa’nın iki büyük ortağı arasında patlak veren tartışma, Akşener’in dün bir televizyon kanalında yaptığı çıkışla yeni bir boyut kazandı.

KILIÇDAROĞLU’NUN YANINDAKİ MUHTEREMLER!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin iç işlerine karışma uyarısına da gönderme yapan Akşener, Saraçhane ziyaretinin ardından başlayan “İYİ Parti’nin adayı İmamoğlu’mu?” tartışmalarına yönelik şunları söyledi: “Bunların hepsi saçmalık, ahmaklık. Sonuç geri zekalılık. Bak daha enteresan bir şey söyleyeyim. Geri zekalılık her tarafta mevcut. Onun için böyle oluyor. Fırsatçı oldum, terbiyesiz oldum, saygısız oldum, iç işlerine karışır oldum. Tam tersine ben bir lidere (Tansu Çiller) çok yakın çalıştım. Biz ne yapardık? Bak kendim için demiyorum. Almanya’ya gitmesinde Sayın Kılıçdaroğlu’nun bir problemi yok. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yanında bulunan o muhteremler, benim yanımdaki arkadaşları ya da onlar yoksa beni ararlardı.”

KURMAY ZEKA BUNU AKIL EDER

“Ben o yukarı çıktığımda hani Hande Fırat’la Sayın Erdoğan 15 Temmuz’da yapmıştı ya benim telefonumdan bir düzenek kurulurdu. Arardı Sayın Kılıçdaroğlu. Ben onu halka gösterirdim. Ne olurdu kardeşim? Biz bunu yaptık. Bu tür şeyleri yaptık o çok yakın çalıştığım dönemde. Bunu akıl eder kurmay zeka. Beceremediniz sonra ne oldu? Terbiyesiz, fırsatçı, saygısız, ve de iç işlerine karışır oldu. Sürekli olarak İYİ Parti üzerinden analiz yapmak yerine bu manada bir birçok şeye gayet dikkatliyiz.”

KUŞOĞLU İÇİN İSTİFA HATIRLATMASI

Öte yandan Akşener, masada Kılıçdaroğlu’nun adaylığının gündeme gelmesi ve diğer liderlerden de bir talep olması durumunda nasıl bir tablo ortaya çıkacağı yönündeki soruya da yanıt verdi. Akşener, CHP’li Bülent Kuşoğlu’nun masada gerginlik çıkartan, “Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir” açıklamasını hatırlattı. Masayı, güçlerini birleştirip 13. Cumhurbaşkanını seçtirmek için kurduklarını, noter bir masa olmadıklarını belirten Akşener, Cihan Paçacı’nın Kılıçdaroğlu ile ilgili yanlış anlaşılmaya müsait bir beyanatta bulunduğu için istifa etmesini örnek göstererek, “Ama Kuşoğlu’nun söyledikleri duruyor” dedi.

Adayımız Kılıçdaroğlu

6’lı masanın ortaklarından Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili ilk kez net konuştu ve adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Uysal, “Kurucu akıl ile büyük cumhuriyeti, kurumları, kuvvetler ayrılığını değer yargılarını oluşturacak siyasi akla, programa ihtiyaç var. Bunun siyasi liderliğini yapacak olan siyasi partilerdir, genel başkanlardır. Öncelikle masadan çıkması kategorik olarak ifade ediyorum. Bu noktada elbette Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun biz Demokrat Parti olarak aday olmasını istiyoruz” dedi.



