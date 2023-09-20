Akşener'den seçim itirafı: Zaten başarılması mümkün değildi

"15 milletvekili meselesi oldu ve o arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Demokrasiye büyük hizmet ettiler. Ancak TV'de CHP'nin yetkilileri '15 vekil olmasaydı İYİ Parti olmazdı' diyorlar. Doğrudur olmazdı. Peki siz nerde olurdunuz? İstanbul, Ankara, Antalya, Adana olur muydu?"

"15 milletvekili meselesi oldu ve o arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Demokrasiye büyük hizmet ettiler. Ancak TV'de CHP'nin yetkilileri '15 vekil olmasaydı İYİ Parti olmazdı' diyorlar. Doğrudur olmazdı. Peki siz nerde olurdunuz? İstanbul, Ankara, Antalya, Adana olur muydu?"

"Demek ki 2018’de aynı matematiği unutma devreye girdi. Her matematik unutulduğunda suçlusu Meral Akşener ve İYİ Parti’dir. Bu da bazı insanların üstündeki sorumluluğu atmasının bir yoldur. Abdullah Gül’ü 15 vekili istediğimizde Kılıçdaroğlu aday göstermeyi önerdi. Ben de arkadaşları beni aday göstermek istediğini söyledim. Ancak şimdi kaybedildikten sonra ne oldu. 1’nci turda kaybettik 2018’de, birden bire işbirliği içinde olduğumuz ittifak yaptığımız partililerin yöneticilerinden Abdullah Gül’ü reddetmiş olmam gündeme geldi. Seçimin kaybedilmesinden benim sorumlu olduğum söylendi. Bir grup tarafından yeterli çalışmadığım söylendi. 10 gün yok olmuşum. Bazı arkadaşların HDP’nin de desteklediği şeçimde Gül’ü kabul etseymişim seçim alınacakmış. Bu bir kolaycılık."