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Akşener'den seçim itirafı: Zaten başarılması mümkün değildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Genel seçimlerde alınan sonuçtan ders çıkardığını belirten Akşener, "Tayyip Erdoğan nefreti üzerinden yürüyen bir sistemde kişiler tartışıldığı için zaten başarılması mümkün değildi" dedi.

17:48 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener yine Altılı Masa'daki ortaklarına yüklendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener yine Altılı Masa'daki ortaklarına yüklendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İzmir teşkilatıyla bir araya geldi.

'15 vekil olmasa siz nerede olurdunuz?'

Burada düzenlediği basın toplantısında CHP'ye ve Altılı Masa'ya yönelik eleştirilerini sürdüren Akşener,
"15 milletvekili meselesi oldu ve o arkadaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na teşekkür ediyorum. Demokrasiye büyük hizmet ettiler. Ancak TV'de CHP'nin yetkilileri '15 vekil olmasaydı İYİ Parti olmazdı' diyorlar. Doğrudur olmazdı. Peki siz nerde olurdunuz? İstanbul, Ankara, Antalya, Adana olur muydu?"
dedi.


'Kılıçdaroğlu Abdullah Gül'ü önerdi'

"Demek ki İstanbul’u alan Türkiye’yi alamıyormuş." ifadelerini kullanan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demek ki 2018’de aynı matematiği unutma devreye girdi. Her matematik unutulduğunda suçlusu Meral Akşener ve İYİ Parti’dir. Bu da bazı insanların üstündeki sorumluluğu atmasının bir yoldur. Abdullah Gül’ü 15 vekili istediğimizde Kılıçdaroğlu aday göstermeyi önerdi. Ben de arkadaşları beni aday göstermek istediğini söyledim. Ancak şimdi kaybedildikten sonra ne oldu. 1’nci turda kaybettik 2018’de, birden bire işbirliği içinde olduğumuz ittifak yaptığımız partililerin yöneticilerinden Abdullah Gül’ü reddetmiş olmam gündeme geldi. Seçimin kaybedilmesinden benim sorumlu olduğum söylendi. Bir grup tarafından yeterli çalışmadığım söylendi. 10 gün yok olmuşum. Bazı arkadaşların HDP’nin de desteklediği şeçimde Gül’ü kabul etseymişim seçim alınacakmış. Bu bir kolaycılık."

'Zaten başarılması mümkün değildi'

Genel seçimlerde alınan sonuçtan ders çıkardığını belirten Akşener, “Tayyip Erdoğan nefreti üzerinden yürüyen bir sistemde kişiler tartışıldığı için zaten başarılması mümkün değildi” itirafında bulundu.



#Meral Akşener
#İYİ Parti
#İzmir
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