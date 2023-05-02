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Alevilik dinmiş

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyada tepki çeken “Alevi” başlıklı videosunu değerlendirdi.

Haber Merkezi
04:00 . 2/05/2023 Salı
Yeni Şafak
Gürsel Tekin.

Gürsel Tekin.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 7’li Masa’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medyada tepki çeken “Alevi” başlıklı videosunu değerlendirdi. Katıldığı televizyon programında “Ben Sayın Kılıçdaroğlu’nu gerçekten tanımanızı isterim” diyen Tekin şöyle konuştu: “Böyle bir insana bu suçlamalar olur mu? İnancını kim seçebilir? Ana-babanızı seçebiliyor musunuz? Dilinizi-inancınızı seçebiliyor musunuz? Kaldı ki Alevilik çok kıymetli bir dindir. Sünnilik de dindir. Kardeşiz, iç içe büyümüşüz.”



#Seçim
#CHP
#Alevilik
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Gürsel Tekin
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