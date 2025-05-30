Alman gizli servisinin takibindelerdi: İstanbul'da iki DEAŞ üyesi tutuklandı

Her iki şüphelinin, Alman Dış İstihbarat Servisi BND ve Alman Asayiş Dairesi BKA tarafından Berlin ve Frankfurt'ta yürütülen bir dizi operasyonda yakalanan biri Makedon kökenli 3 DEAŞ şüphelisinin üzerinden çıkan dijital materyallerinde ve arşiv incelemesinde adları geçtiği anlaşıldı. Biri Makedonya uyruklu 3 DEAŞ mensubundan ele geçen belgeyle birlikte bilgisayar ve cep telefonlarını inceleyen BND birimleri, örgüt fertlerinin dijitallerinde Türkiye'deki 2 şüphelinin izine rastladı. Bilgiler Türk güvenlik ve istihbarat birimleri ile paylaşıldı. Kimlikleri ve yaş profilleri tespit edilen biri Ukrayna pasaportuna sahip 2 DEAŞ üyesi, 4 gün önce düzenlenen operasyonda yakalandı.