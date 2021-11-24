Altaylı ve dostları: FETÖ'nün 2 numaralı ismi Mustafa Özcan ve CIA ajanı Ruzi nazar ile fotoğrafları ortaya çıktı

Ankara 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘FETÖ/PYD üyeliği’ ile ‘siyasi ve askeri casusluk’ suçlarından 23 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Altaylı’nın örgütün Fetullah Gülen’den sonra gelen 2’nci ismi firari Mustafa Özcan, eski CIA ajanı Ruzi Nazar, bazı yabancı istihbaratçılar ve Türkiye karşıtı açıklamalarıyla bilinen Alman Yeşiller Partisi milletvekili Claudia Roth ile çekilmiş fotoğrafı bilirkişi raporunda yer aldı.

DİJİTAL MATERYALLERE İTİRAZ ETMİŞTİ

Dava görülürken, Enver Altaylı’nın ikametinden elde edilen dijital verilere ilişkin rapor mahkemeye sunulmuştu. Raporda; Altaylı’nın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’e ‘Muhterem efendim’ hitabıyla yazdığı mektup, bazı FETÖ üyeleriyle haberleşme kayıtları ile incelemelerde elde edilen çeşitli veriler delil olarak gösterilmişti. Altaylı ise bu raporu kabul etmemiş, cep telefonları ile bilgisayarlarının imajlarının alınması sırasında evde kimsenin bulunmadığını, raporda yer alan verilerde ekleme çıkarma yapıldığını iddia etmişti. Bunun üzerine mahkeme, dijital verilerde elde edilen delillerde oynama olup olmadığının tespiti için, bilirkişi raporu talep etmişti.

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MEKTUBU KENDİSİ YAZMIŞ

Detaylı olarak hazırlanan ek bilirkişi raporunda, imaj alma işlemleri sırasında evde Altaylı’nın yakınlarının bulunduğu ve imajların imza karşılığından alındığını belgeleyen fotoğraflar yer aldı. Raporda, FETÖ elebaşı Gülen’e yazılan mektubun Altaylı’nın el yazısı ile yazıldığının tespit edildiği bilgisi yer aldı.

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Mahkemeden Enver Altaylı tespiti: Fetullah Gülen’le hareket etti

Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi, eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın mahkumiyetine ilişkin hükmün gerekçesini açıkladı. Mahkeme, Altaylı’nın, FETÖ lideri Fetullah Gülen’le birlikte hareket etme iradesi gösterdiği belirtildi. Altaylı’nın evinde yapılan aramada, “Hizmet Hareketinin Siyasete Yaklaşımı Üzerine Düşünceler” isimli sunumun yanı sıra çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği bildirildi. Açıklanan gerekçeli kararda Enver Altaylı’nın dijital materyalleri içerisinde yer alan bir mailde, “Türkiye’de güvenilmez, çoğulcu demokratik sisteme, hukuk devletine ve hukukun üstünlüğüne düşman bir diktatör tarafından yönetiliyoruz” ifadelerinin yanı sıra, darbeci askerler hakkında ‘milli ordu’ olarak niteleme kullandığı ve tutuklanan asker içinde masum insanlar olarak değerlendirme yaptığı vurgulandı. Sanığın ele geçen mail içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurnazca ve sinsice yürütülen bir plan doğrultusunda batıdan koparılarak Rusya, İran ve Çin’in yer aldığı bir gruba monte edilmeye çalışıldığından bahsederek, “Şahsen ben Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu felaketin önlenmesi için mücadeleye kararlıyım ve elimden geleni yapmaya çalışıyorum” ifadelerini kullanarak, devlet sırrı içeren bilgileri, ülke yönetiminin aleyhine siyasal amaçla kullanılmak üzere elde ettiği, bunları zaman zaman muhataplarına üstü kapalı veya açık şekilde verdiği belirtildi. Ayrıca Türkiye’de askeri darbe gerçekleştirmenin ABD yönetimine bir seçenek olarak sunulduğu da raporlarda yer aldı. Altaylı’nın FETÖ elebaşı Gülen’e yazdığı mektubun incelendiği kararda Altaylı’nın muhalif güçlerle birlikte halkı sokağa dökme çabasında olduğu kaydedildi.