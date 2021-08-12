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ANKARA

Altındağ'daki provokasyon gecesi evi yağmalanan Cavit Etleç yaşadıklarını anlattı: Karım evde kalsaydı felç olurdu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yabancı uyruklu kişilerin ev ve iş yerlerine saldıranlar, yıllardır mültecilere yaptığı yardımlarla bilinen 69 yaşındaki Cavit Etleç'in evini de hedef aldı. Olayların patlak vermesinin ardından oğlunun evine sığınan Etleç, yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlattı. Eşinin şeker hastası olduğunu belirten Etleç, "Eğer hanım evde olsaydı Allah korusun felç olurdu." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altındağdaki provokasyon gecesi evi yağmalanan Cavit Etleç yaşadıklarını anlattı: Karım evde kalsaydı felç olurdu
Cavit Etleç

Altındağ'da iki grup arasında çıkan kavgada 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın yabancı uyruklu bir kişi tarafından öldürülmesinin ardından bölgede tansiyon yükseldi.

Olayla hiçbir ilgisi olmayan yabancı uyruklu kişilerin evleri taşlandı, iş yerleri yağmalandı ve araçlarına zarar verildi.

Mültecilere yardım eden Etleç ailesi de hedef alındı

Saldırganlar, Ulubey Mahallesinde yaşayan ve yıllardır mültecilere yardım eden Cavit Etleç ve eşi Hafize Etleç'in evini de hedef aldı.

Mültecilere yaptıkları yardımlarla tanınan Cavit ve Hafize Etleç çiftinin evini talan ettiler
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Mültecilere yaptıkları yardımlarla tanınan Cavit ve Hafize Etleç çiftinin evini talan ettiler
Ankara Altındağ'da yabancı uyruklu kişilere ait ev ve işyerlerine taş ve sopalarla zarar verenlerin o bölgede yıllardır göçmenlere kapılarını açıp yardımda bulunan Cavit Etleç ve eşinin evine de girerek iki televizyon ile değerli mücevherlerini çaldığı ortaya çıktı.

Gece boyunca süren olaylar neticesinde saat üç sıralarında Cavit ve Hafize Etleç'in evini hedef alan saldırganlar, değerli eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Cavit Etleç'in evinde bulunan iki adet televizyon, kamera ve değerli mücevherleri çalan hırsızların kim olduğu ise henüz bulunamadı. Etleç, yağmalanan evini gösterdikten sonra, “Benden ve hanımdan değerli değil çalınanlar' ifadesini kullandı. Etleç, hedef gösterildiği için artık mahallede yaşayamayacağını kaydetti.

Olayların başlamasının ardından eşini de alıp evinden uzaklaşan Cavit Etleç, iki televizyon ile değerli mücevherlerinin çalındığını söyledi.

  • Yaşadıklarını Yeni Şafak'a anlatan Etleç, "Saat 8 buçuk gibi evden çıkmak zorunda kaldım çünkü ortalığı dağıtıyorlardı. Benim hanım şeker hastası, şekeri de çok yüksek. Bizim eve de bir saldırı olursa benim hanım komaya girer diye evden çıkmak zorunda kaldım. Hanımı aldım oğlanların yanına gittim, o gece orada kaldım. Gece 02.30 gibi telefon geldi evi yağmalıyorlar diye. Yapacak bir şey yok, o grupların önüne çıkamazsın. Sabah eve uğradığımda evi yağmalamışlar, talan etmişler. Bir çok şeyi de alıp götürmüşler. Ben saldırganlarla karşılaşmadım. Eğer hanım evde olsaydı Allah korusun felç olurdu." dedi.

'Allah ülkemizden bu fitneyi kaldırsın'

Etleç, sözlerinin devamında "Hepimiz vatandaş olarak Allah'a dua edeceğiz. Allah ülkemizden bu musibeti bu fitneyi kaldırsın." ifadelerini kullandı.

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