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Altınların ayarını düşürüp esnafa satıyorlardı: 9 kişi gözaltına alındı

Altınların ayarını düşürüp esnafa satıyorlardı: 9 kişi gözaltına alındı

09:272/01/2025, Perşembe
DHA
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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

Diyarbakır'da, düşük ayarlı altın üreterek piyasaya süren şebekeye düzenlenen ‘Milyem' operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Sadece darphane tarafından üretilebilen çeyrek ve yarım altınların ayarını düşürerek vatandaşları ve kuyumcu esnafını dolandıran şüphelilerin yakalanması için, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, artan şikayetlerin ardından çalışma başlatıldı. Çalışmada belirlenen 9 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



3 milyon TL'lik altın

Şüphelilerin düşük ayarlı altın ürettiği atölyelerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan altın ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



#Diyarbakır
#Dolandırıcılık
#Sahte Altın

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