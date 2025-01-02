Altınların ayarını düşürüp esnafa satıyorlardı: 9 kişi gözaltına alındı

Sadece darphane tarafından üretilebilen çeyrek ve yarım altınların ayarını düşürerek vatandaşları ve kuyumcu esnafını dolandıran şüphelilerin yakalanması için, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, artan şikayetlerin ardından çalışma başlatıldı. Çalışmada belirlenen 9 şüpheli, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.