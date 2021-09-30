Gündem Altısı bir arada Başbakanlık hayali için toplanacaklar
ANKARA

Altısı bir arada:  Başbakanlık hayali için toplanacaklar

Meral Akşener’in “Ben başbakan adayıyım” sözlerinden sonra CHP, İYİ Parti, Saadet, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA’nın gündemi parlamenter sistem. 6 partinin temsilcileri 5 Ekim’de Mecliste bir araya gelecek. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, “Ortak bir dilimiz olacak. Belki seçimlerden sonra nasıl hareket edeceğimizin de yol haritasını ortaya koyacağız” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altısı bir arada: ​Başbakanlık hayali için toplanacaklar
Meral Akşener

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliğinin kabul edildiği 2017 yılından beri, muhalefet yeniden parlamenter sistemi geri getirme iddiasını dilinden düşürmüyor. Nasıl bir parlamenter sistem önerdiklerini ortaya koyamayan muhalefet, Akşener’in “Ben başbakan adayıyım” açıklamasından sonra ittifak kurdu. Lağvedilen başbakanlık makamını geri getirmek için çalışmaların masaya yatırılacağı Meclis’teki toplantıya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün ile DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu katılacak.

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ORTAK DİL ARAYIŞI

  • Toplantıda, partilerin temel ilkelerle ilgili görüş ve öneriler konuşulacak. İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Erdem, muhalefet partileriyle “kuvvetler ayrılığı” hedefinde bir araya geleceklerini belirterek, “Ortak bir dilimiz olacak. Belki seçimlerden sonra nasıl hareket edeceğimizin de yol haritasını ortaya koyacağız.” dedi.

Kağıt üstünde başbakan adayı
GÜNDEM
Kağıt üstünde başbakan adayı

HAYALDEN ÇOK ÖTEDE

Akşener’in başbakanlık isteğini yeri getirmek için bir araya gelen 6 partinin bu çalışması mevcut siyasi tabloda hayalden çok ötede. Son Anayasa değişikliği ile TBMM’de milletvekili sayısının 600’e çıkması ile Anayasa değişikliği için Meclis’te 401 milletvekilinin evet oyuna ihtiyaç var. Anayasa değişikliğini referanduma sunmak için ise en az 361 milletvekilinin onayı gerekiyor. Son anketlere bakıldığında AK Parti ve MHP karşıtı bütün partiler bir araya toplansa bile ufukta böyle bir ihtimalden bahsetmek zor.

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