Amasya'da dereye devrilen SUV tipi araçtaki 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı

Amasya'da dereye devrilen SUV tipi araçtaki 1'i çocuk 2 kişi kurtarıldı

16:469/11/2025, Pazar
AA
Amasya'da SUV tipi araç dereye devrildi
Amasya'da SUV tipi araç dereye devrildi

Amasya'da dereye devrilen SUV tipi araçta bulunan 1'i çocuk, 2 kişi kurtarıldı.

Göllü Bağları Mahallesi'nde henüz ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki bir genç kızın kullandığı 05 AAC 648 plakalı araç, kontrolden çıkarak Tersakan Deresi'ne devrildi.

Genç kız ve araçtaki 12 yaşındaki çocuk, polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolda ilerleyen aracın kontrolden çıkarak dereye devrildiği ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor.




