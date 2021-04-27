Ameliyatta fenalaşınca ayağına serum taktıran doktor operasyonu başarıyla tamamladı

Bursa Uludağ Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Basut, perşembe günü 20 yaşında bir genç kızın tükürük bezi tümörü ameliyatına girmeyi planladı. Ameliyattan bir gün önce gıda zehirlenmesi geçiren Prof. Dr. Basut, kendisini iyi hissettiği için ameliyata girme kararı aldı. Ancak Basut, ameliyat sırasında fenalaşınca kendisine serum takılmasını istedi.

Ameliyatı yarım bırakamayan Basut, ayağına takılan serumla operasyona devam etti. Operasyon başarıyla sonuçlandı. Ameliyathanedeki bir hemşire Prof. Dr. Basut’un operasyon sırasında ayağındaki serumla fotoğrafını çekti.

Basut, fotoğrafı “Pandemi dönemine, tüm sağlık çalışanları gibi her türlü özveri ile çalışmaya devam ediyoruz, ama yorulduk! Lütfen tüm kurallara uyalım, uyulmasına yardımcı olalım” notuyla sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni alıp, başta Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz olmak üzere çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

'AMELİYATIN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE BİTMESİ GEREKİYORDU'

Operasyonu ve fotoğrafı anlatan Prof. Dr. Oğuz Basut, şunları söyledi:



“Bizim için rutin bir gündü. Ancak ameliyattan bir gün önce ben bir besin zehirlenmesi geçirdim. Yediğim bir şey dokundu ve o gün aşırı derecede su kaybettim. Hatta o gün de kendime bir serum taktırmıştım. Ertesi gün sabah bir tükürük bezi tümörü olan bir hastamız vardı. Genç bir kız. Planlı bir ameliyatımızdı.

Kendimi iyi hissediyordum ama ameliyat başladıktan sonra tansiyonumun düşmeye başladığını hissettim.

Ameliyat zorlu bir ameliyattı. Farklı bir tümör ve genç bir kızımızdı. Yüz siniri de vardı işin içinde. Benim sorumluluğumda olan bir ameliyattı. Sorunsuz şekilde o ameliyatın bitmesi gerekiyordu. Aklıma o anda sıvı kaybımın tamamlanabileceği geldi. Ellerim meşgul olduğu için bir ekibe ayağımdan serum takmasını rica ettim. Ayağımdan serumu taktılar. Daha sonra kendime geldim ve ameliyata devam edebildim. Ameliyat sorunsuz tamamlandı. Zaten kendimi devam edemeyecek kadar kötü hissetseydim mutlaka ameliyatı bırakırdım. Devam etmezdim ancak kendimi iyi hissettiğim için ameliyata devam ettim.”

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'KİM OLSA AMELİYATA DEVAM EDERDİ'

Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde çok yorulduğunu belirten Prof. Dr. Basut, “1 yıldan geçkin bir sürede özellikle ön safhada olan yoğun bakımcılarımız, hemşirelerim. Kovid kliniğinde çalışan bütün hekimler, hasta bakıcılar, kısacası tüm sağlık çalışanları gerçekten çok yoruldu. Burada toplumun çok ciddi şekilde önlemlere uyması lazım.

Bize destek olmaları lazım.

Çünkü biz bir yere kadar devam edebiliyoruz. Bundan sonra toplumun mutlak desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz. Fotoğrafın paylaşımında sonra başta rektör hoca olmak üzere çok sayıda kişi tebrik mesajı gönderdi. Bu bizi oldukça sevindirdi. Burada sadece işimi yapmanın verdiği huzur var. Benim yerimde hangi hekim olsa aynı şekilde ameliyata devam ederdi. Kimse hastasını orada bırakıp gitmezdi” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 7 Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı en ön saflarda yer alarak gece gündüz mesai harcayan sağlık çalışanları Ramazan Bayramında da mücadelesine devam ediyor. Virüsle mücadelede canla başla çalışan personel, bayramı hastanede geçirirken bayram sabahı ailelerinden uzakta olmanın burukluğunu yaşıyor. Üniformaları bayramlıkları olan çalışanlar, sevdiklerinin bayramını görüntülü aramayla kutlayarak hasret gidermeye çalışıyor. Ailesinden ve 7 yaşındaki kızı Berra’dan ilk defa ayrı bir bayram geçiren Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 servisinde görevli Hemşire Esra Çakan, 2 aydır kızını göremediğini söyleyerek, “Pandemi süreci başladığında bulaştırma riskimiz olduğumuz için kızımı ailemin yanına İzmir’e bıraktım ve geldim. 2 aydır kızımdan ayrı yaşıyorum ve bu bayram da ilk ayrı bayramımız olacak. Biraz ve buruk ve hüzünlüyüz. Çok özlüyorum. Günde 4-5 kere görüntülü konuşuyoruz. Evde görüntülü oyunlar oynuyoruz devamlı. Bu süreci bu şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Şu an bana kavuşmak istiyor. Her gün takvimden geri sayıyoruz. İkimiz için de zor bir süreç oldu. Daha bayramlaşma fırsatımız olmadı” dedi. Hemşire Nilay Çetinkaya ise bu bayramı hastanede geçirdiklerini belirterek, “Bu bayram üniformalarımız, bizim bayramlıklarımız oldu. Arkadaşlarımızla, hastalarımızla bayramlaştık. Dünyada da yaşanan bu ilkle beraber biz de bayramımızı hastanede geçiriyoruz. İlk defa ailelerimizden uzakta bir bayram geçiriyoruz. Hastalarımız ailemiz oldu ve onlarla bugün bayramlaştık” ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgınından dolayı 3 aydır ailesini göremeyen Hemşire Gülseda Yardımcı da, ilk defa ailesinden uzak bir bayram geçirdiğini vurgulayarak, “Ama görevim bu ve görevimi en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum. Ailemi göremediğim için çok buruk duygular içerisindeyim ama böyle bir görevi yaptığım için de kendimi gururlu ve mutlu hissediyorum. Telefondan ailemle görüşebileceğim” dedi. Hastanede tedavi gören hastalar da bayramı ailesinden ayrı geçiriyor. Uzun süredir tedavi altında olan hastalardan Uğur Osman da, “Ailemden uzak olmak biraz üzücü ama buradaki arkadaşlar da sağ olsun hiç yalnız bırakmıyorlar her dakika ziyaretime geliyorlar. Hatırımı soruyorlar, bayramımı kutluyorlar. Hep beraberiz, onlar da ailelerinden uzak. Biz de uzağız. Ama biz de burada bir aile olduk. Ailemin özlemimi çekmiyorum, çektirmiyorlar” dedi. Aylardır ailelerini göremeyen sağlık çalışanlarının üniformaları bayramlıkları oldu Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aylardır ailelerini görmeden mesaisini sürdüren sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nda da görevlerinin başında. Mücadelede en ön saflarda yer alan çalışanların bayramlıkları ise üniformaları oldu. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnanıyorum ki salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanları Peygamberimize komşu olacaktır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sağlık çalışanlarıyla iftarda bir araya geldi. Erdoğan, salgın ile mücadele sırasında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin, 'İnanıyorum ki sevgili Peygamberimize inşallah komşu olacaklardır. Çünkü onlar bu mücadeleyi bunun için verdiler.' dedi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 25 Muş’ta korona virüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, araçları yolda kalınca aşı olması gereken 88 yaşındaki Saadet Nine’ye karlı dağları tipi ve fırtına da yürüyerek ulaştı. Muş’ta pandemiyle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, kar ve ayaz dinlemeden 80 yaş üzeri vatandaşlara ulaşıyor. Merkeze 30 kilometre mesafedeki Serinova Beldesine bağlı Aydıngün mezrasında yaşayan Saadet Tuncel’e aşı yapmak için yola çıkan sağlık ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgede araçlarıyla yolda kaldı. Araçların çıkamadığı karlı dağları 2 kilometre yürüyerek Saadet nineye ulaşan sağlıkçılar, olumsuz hava koşullarına rağmen güler yüzlü hizmeti de göz ardı etmedi. Saadet ninenin aşısının ardından yeniden yola koyulan sağlıkçılar, araçların bulunduğu bölgeye yürüyerek aşı olması gereken diğer vatandaşlara ulaşmak için harekete geçti. 88 yaşındaki annesiyle birlikte yaşayan Saadet Tuncel’in oğlu 65 yaşındaki Sefa Tuncel, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık ekibinin annesi için aşı yapmaya geldiğini söyledi. Sağlık ekibi aracının yolda kaldığını ve yürüyerek mezraya ulaştıklarını ifade eden Sefa Tuncel, “Sağlıkçılarımız yaya olarak buraya kadar çıktılar. Annem aşısını oldu” dedi. Muş Toplum Sağlık Merkezinde Doktor olarak görev yapan Mürsel Serçek de aşı çalışması için Serinova Beldesine bağlı Aydıngün mezrasına geldiklerini ifade etti. Kar nedeniyle araçlarının mezraya ulaşamadığını kaydeden Serçek, “Yolun belli bir kısmını yaya olarak geldik. Şuanda aşımızı yaptık. Aracımız mezraya 2 kilometre kala yolda kaldı. Bu yüzden bizde hastamıza ulaşma durumundaydık. Ondan dolayı kalan yolu yaya olarak geldik ve hastamıza ulaştık. Evde ısındık. Birazdan tekrar o yolu tekrar dönmek zorundayız” ifadelerini kullandı. Muş Devlet Hastanesinde görevli Anestezi Teknikeri Hatice Yılmazer ise 80 yaş üzeri aşılamaları yapmak için görevlendirildiklerini belirterek, “Erken reaksiyon geliştiğinde hastalara müdahale etmek için bizlerde bu ekipte varız. Gerçekten çok zor şartlar altında geldik buralara. Yaklaşık 2 kilometre yürüdük. Dışarıda müthiş derecede bir tipi ve fırtına var. Yaklaşık 2 kilometre yolu dondurucu soğukta geldik. İlk defa karda kışta hizmet ediyorum. Sonuç olarak hastamıza ulaştık. Mutluyum bu durumdan tekrardan bu yolu yürüyerek geri döneceğiz ama önemli olan gerçekten bu hastalarımıza bu hizmetin verilmiş olması.” diye konuştu. Muş Kovid-19 Aşı Koordinatörü Dr. Muhammed Sena Asan da sağlık personelleriyle birlikte aşılama işlemlerinin 10 gün önce başladığını hatırlattı. Yaklaşık bir haftadan bu yana önce 90 yaş üzeri daha sonra da 80 yaş üzeri olmak üzere evlerde vatandaşların aşılamalarını yapmaya başladıklarını kaydeden Asan, “Bir haftadır bu çalışmaları sürdürüyoruz. Merkez Toplum Sağlığı Merkezinde görev yapan toplam 8 ekibimiz var. Ekiplerimiz; bir hekim, bir hemşire, bir anestezi teknikeri ve yardımcı personel olmak üzere 4 kişiden oluşuyor. Ekiplerimiz sahaya çıkıyorlar, aşılarını yapıyorlar. Malum memleketimizin iklim şartları, coğrafi şartlarından dolayı bazen zorluklarla karşılaşabiliyoruz. Bu zorluklar bizim bu işi yapmamıza engel değil. Vatandaşlarımızın bize bu konuda duydukları güvenden dolayı hepsine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. Bitlis'teki Evde Bakım Hizmetleri ekipleri, kış aylarında zorlu koşullara rağmen hastalara ulaşarak, rutin kontrollerini gerçekleştiriyor. Tatvan ilçesine bağlı Uncular köyüne giderken, kar nedeniyle yolda kalan ekipler, köylüler tarafından araçları kurtarıldıktan sonra evine ulaştıkları, kısmı kısmi felç geçiren Akif Kutaş'ın (76) kontrolünü yaptı. Evde Bakım Hizmeti ekipleri, evde sağlık hizmeti alan hastaların kontrollerini yapabilmek için zorlu şartlarda görev yapıyor. Ekipler, kışın yoğun kara rağmen hastaların adreslerine giderek, rutin kontrollerini gerçekleştiriyor. Tatvan ilçesine yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki Uncular köyünde oturan ve kısmi felç geçiren Akif Kutaş'ın kontrolü için yola çıkan ekiplerin içinde bulunduğu araç, köyün girişindeki kar nedeniyle yolda kaldı. Araçlarını çıkarmak için uzun uğraş veren ekiplerin yardımına ise köylüler yetişti. Köylüler, traktörle aracı çekerek, saplandığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri ise köylülere teşekkür etti. Dr. Hüseyin Özer, Tatvan Evde Bakım Hizmetleri ekibi olarak kar- kış demeden görev yaptıklarını belirterek, Uncular köyümüze geldik. Burada aracımız yolda kalınca köylülerimizin de desteği ile köye ulaştık. Hastamızın rutin kontrollerini de yaptık. Köylülerimize de bu arada teşekkür ediyoruz diye konuştu. Köylülerden Yaşar Kutaş ise Allah devletimize ve sağlık memurlarımıza zeval vermesin. Geldiler, bugün köyümüzde hastalarımızı kontrol ettiler. Zorluk çektiler. Bizler de onlara yardımcı olduk. Hepsine çok teşekkür ediyoruz dedi. Sağlıkçılar engel tanımıyor: Aşı yapmak için karlı dağları iki kilometre yürüyerek aştılar Muş'ta koronavirüsle mücadele kapsamında aşı çalışması yürüten sağlık ekipleri, araçları yolda kalınca aşı olması gereken vatandaşlara ulaşmak için karlı dağları yürüyerek aşarken, Bitlis'te ise karlar altındaki Uncular köyüne ulaşmak isteyen evde sağlık hizmetleri ekibi kara saplanan araçlarını çıkarmak için uzun uğraş verdi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Sağlık çalışanları koronavirüsle mücadeleyi klip haline getirdi Eskişehir'de 112 çalışanları koronavirüs ile mücadelede hastalarla ilk teması sağlayan Covid ekibinin çalışmalarını klip haline getirerek sosyal medya hesapların paylaştı. Büyük beğeni toplayan klipte özel kıyafetlerini giyen sağlık çalışanlarının hastalara ilk müdahalesi anlatılıyor. BiP'te paylaş

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