Amerika’da aileler LGBT dayatmasına karşı sokaklara indi

Amerikalılar günlerdir hatta haftalardır LGBT dayatmasını gündemlerinin neredeyse en önemli maddesi olacak şekilde, ilk kez bu denli hararetle tartışıyor. Hemen her gün çocuklarının ruh ve beden sağlığını önemseyen aileler tarafından sokaklarda protestolar düzenlenirken öte yandan LGBT destekçilerinin ‘onur’ yürüyüşü adı altında sergilediği sapkın gösteriler gerilimi tırmandırmaya devam ediyor.





Sokak olayları başladı: LGBT'liler ailelere saldırdı





ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Glendale şehrinde, Birleşik Okullar Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısından haziran ayını ‘Onur ayı’ olarak tanıma kararı alındı. Kurul Başkanı Jackie Goldberg ve üye Nick Melvoin tarafından sunulan ve LGBT destekçisi öğretmenlerin baskıları sonucu onaylanan karar, çocuklarının ruh ve beden sağlığını düşünen aileler tarafından protesto edildi. Toplantının gerçekleştiği gün tepkilerini ortaya koymak adına okul binasının önünde bulunan Ermeni-Amerikanlar ile LGBT’liler arasında kavga çıktı. ‘Çocuklarımızı rahat bırakın’ sloganları atan aileler, LGBT’li saldırganlar tarafından şiddete maruz kaldı. Bölgeye gelen polislerin de kalabalığı dağıtmaya çalışırken biber gazı kullandığı görüldü. Glendale bölgesindeki ailelerin özellikle son 5 yıldır, okul müfredatlarına 'kadın ve erkek dışında da cinsiyetlerin olduğuna' dair bilim dışı iddiaların yer aldığı derslerin dahil edilmesine karşı mücadele verdiği öğrenildi.

















Eşcinsel evlilik hangi eyaletlerde yasal hangilerinde yasak?





ABD’de; Colorado, Hawaii, Kaliforniya, Maine, Maryland, Nevada, New Jersey, Oregon, Washington ve Wisconsin. Kolumbiya Bölgesi'nde eşcinsel evliliğin önü yasal yollarla açılırken, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Güney Dakota, Güney Karolina, Idaho, Kansas, Kentucky, Kuzey Dakota, Kuzey Karolina, Louisiana, Michigan, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Teksas, Utah, Virginia ve Wisconsin eyaletlerinde ise yasaklandı.









Kimi okullar LGBT lobisinin baskısına direniyor





ABD’nin birden fazla eyaletinde ise bazı okullar, ‘siyasi ve bölücü’ olarak nitelendirdikleri LGBT’lilerin kullandığı gökkuşağı bayrağını binalarına asmama kararı aldı. Amerikan bayrağının yanında LGBT bayrağının da göndere çekilmesi adına istifa eden öğretmenler çalıştıkları okullarda öğrencilerde de kafa karışıklığına sebep olarak ve onları da organize ederek protesto düzenledi.





Rockefeller 193 ülkenin bayrağını LGBT için indirdi





ABD’nin hemen her eyaletinde haziran ayı boyunca adına ‘onur’ dedikleri sözde LGBT ayı üzerinden yürüyüşler düzenleniyor. New York’ta ise dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Rockefeller’a ait iş merkezinin çevresinde bulunan 193 ülkenin bayrağı indirildi, tüm direklerde LGBT bayrağı göndere çekildi.













Aileler haykırıyor: ‘Çocuklarımızı koruyun’





Washington DC’nin yakınlarında yer alan Montgomery County Maryland Okulunun önünde toplanan Müslüman aileler, çocuklarının okul müfredatlarında LGBT’nin bilim dışı safsatalarına karşı korumak adına ‘Çocuklarımızı koruyun’ sloganları attı. Öte yandan ailelerin karşısında ise LGBT destekçileri toplandı. İki grup arasında zaman zaman sözlü atışmalar yaşandı.





















İlkokul çağındaki çocuklara sapkın gösteri





Kanada'da bulunan St. Matthew Okulunda ‘Onur günü’ adı altında öğretmenlerin LGBT bayrakları ile süslediği okulda, ilkokul çağındaki çocuklara ‘drag queen’ adı verilen transseksüel tarafından sapkın bir gösteri düzenlendi.

















Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından binlerce kişi okul yönetimine tepki gösterdi. St. Matthew Okulları’nın Twitter hesabı yaşanan olayların ardından kendilerini takip etmeyen kullanıcılara kapatıldı.





















Önce sokaktaydılar sonra okullara girdiler şimdi de sıra kiliselerde





ABD’de Washington Kolej Kilisesi’nde kendisi için ‘transseksüel vaiz’ ifadelerini kullanan Marge Erin Johnson, kilise kürsüsünden Amerikalılara sözde vaaz adı altında konuşma yaptı. Programda çocukların da dinleyiciler arasında yer aldığı görüldü.

















Protesto eden adamı tutukladılar





Pensilvanya eyaletinde ise Amerikalı Damon Atkins, LGBT’lilerin sözde ‘onur’ yürüyüşünü protesto ettiği için polisler tarafından tutuklandı.















