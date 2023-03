Amerikalılar Türkiye'ye geldi: Metre metre inceliyorlar

Doğu Anadolu Fay Hattı’nda meydana gelen Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler, ABD’de inceleme konusu oldu. Bunun da nedeni, Doğu Anadolu Fayı’nın ABD’nin Kaliforniya eyaletinden geçen San Andreas Fayı’na ikizi kadar benzemesi. ABD’nin saygın gazetesi New York Times’ta yayımlanan Henry Fountain imzalı yazıda, bilim insanları, Türkiye’deki depremlerin, Kaliforniya’da meydana gelecek olası depremler konusunda çok öğretici olduğunu belirtti. Yerden ve uydu üzerinden alınan ölçümleri kullanarak analiz yapan ABD’li bilim insanları, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremden 9 saat sonra meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin alışılmadık derecede güçlü olduğunu belirtti.

Haberde bilim insanlarının bu “olağandışı” artçı depremden öğrendiklerini San Andreas Fayı’nı incelerken göz önüne almaları gerektiği kaydedildi. Kaliforniya’nın yakın tarihinde Kahramanmaraş’taki ilk deprem kadar güçlü sadece iki depremin meydana geldiği belirtilirken, bunlar 1906 yılında 7.9 büyüklüğündeki San Francisco depremi ve 1857 yılında benzer büyüklükteki Los Angeles’in doğusundaki Fort Tejon depremi olarak sayıldı. Her iki deprem de Kaliforniya’nın kuzeyinden güneyine doğru uzanan yaklaşık 1300 kilometrelik San Andreas Fay Hattı’nda meydana gelmişti. Jeolojik araştırmalarda, önümüzdeki 30 yıl içinde Los Angeles bölgesinde 7.5 büyüklüğünde bir deprem olma ihtimali yaklaşık yüzde 30, San Francisco körfez bölgesinde ise yüzde 20 olarak öngörülüyor.

Milliyet'in haberine göre; Doğu Anadolu Fay Hattı’nın San Andreas’a benzerliğiyle ilgili, “Her iki fay da geçtikleri deprem bölgeleri, uzun ve büyük bir fay olmaları ve çok sayıda daha küçük ikincil fay hatlarına sahip olmalarıyla benzerlik taşıyorlar” denildi. Ayrıca her iki hattın da birçok farklı yöne doğru hareket etme eğilimindeki daha kısa faylarla dolu olduğu da vurgulandı. Her iki fay da, dünyanın büyük kabuk plakalarından birinin yavaşça diğerinin yanından hareket ederek geçtiği sınırda oluşan streslerin ürünü olan “transform faylar” olarak tanımlanıyor. Daha önce ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’nda görev alan ve şu an danışman olarak çalışan bilim insanı Ross Stein “Türkiye’deki depremlerden çok fazla şey öğreneceğimize şüphe yok” dedi.