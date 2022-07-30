Gündem Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı kesiminde bakım ve onarım çalışması başladı
BOLU

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bakım ve onarım çalışması başladı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde başlatılan üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı İstanbul yönünde tek, Ankara istikametinde çift şeritten sağlanıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Anadolu Otoyolunun Bolu Dağı kesiminde bakım ve onarım çalışması başladı
İstanbul istikametinde sol ve orta, Ankara yönünde ise sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılacak.

Otoyolun Abant ile Kaynaşlı kavşakları arasında yürütülen çalışmaların hızlı şekilde tamamlanması için İstanbul istikametinin sağ ve orta, Ankara yönünün ise orta şeridi dubalarla trafiğe kapatıldı.

Ulaşımın İstanbul yönünde tek, Ankara istikametinde çift şeritten sağlandığı bölgede trafik yoğunluğu oluşması durumunda sürücüler, İstanbul istikametinde Abant, Ankara yönünde de Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirilecek.

Otoyoldaki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın İstanbul istikametinde sol ve orta, Ankara yönünde ise sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılacak.

Sürücülerin çalışmaların yapılacağı bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri isteniyor.

Üç metreye ulaşan atık çamur nedeniyle kapanmıştı: TAG Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı
FOTOĞRAF 23
Title
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atıkların depolandığı, 3 yıldır kullanılmayan 3 bin metreküp kapasiteli TAG otoyolu kenarındaki atık havuzunu çevreleyen setin bir bölümü dün saat 21.00 sıralarında yıkıldı.
Title
Setin yıkılmasıyla tonlarca çamur yığını engebeli araziden TAG otoyolunu aktı.
Title
1 kilometrelik alana yayılan, yer yer boyu 3 metreye ulaşan çamur yığını arasında kalan sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Title
Ekipler, mahsur kalanları kurtarıp, TAG otoyolunun Gaziantep Kuzey ve Batı gişelerinde arasındaki bölümünü ulaşıma kapattı.
Title
Otoyoldaki araçların bölgeden tahliye edilmesinin ardından organize sanayi bölgesi, itfaiye, AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, atığın temizlenmesi için çalışma başlattı.
Title
50 iş makinesi ile onlarca personelin katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında çamur yığınlarından oluşan atık için bölgedeki boş bir alanda yeni bir havuz oluşturuldu.
Title
İş makineleri tarafından temizlenen çamur yığınları, kepçeler ile yeni havuza aktarıldı.
Title
Çalışmalar sonrasında Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) atık çamurun tahliyesinin ardından ulaşım yeniden başladı.
Title
3 yılı aşkın süredir kullanılmayan atık havuzun yıkılmasıyla ilgili soruşturma sürerken, OSB yetkilileri, dış etken olarak sadece salı günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin akıllara geldiğini söyledi.
Title
Bu arada bölgede yeni bir sorun yaşanmaması için atık havuzunun yıkılan bölümünün olduğu alan ile otoyola yakın bölgelerde kamyonlar ile topraklar dökülerek yeni setler oluşturuldu. Yolun temizlenen bölümlerine ise araçların kaymaması için toprak döküldü.
Title
Bu arada bölgede yeni bir sorun yaşanmaması için atık havuzunun yıkılan bölümünün olduğu alan ile otoyola yakın bölgelerde kamyonlar ile topraklar dökülerek yeni setler oluşturuldu. Yolun temizlenen bölümlerine ise araçların kaymaması için toprak döküldü.
Title
Bu arada bölgede yeni bir sorun yaşanmaması için atık havuzunun yıkılan bölümünün olduğu alan ile otoyola yakın bölgelerde kamyonlar ile topraklar dökülerek yeni setler oluşturuldu. Yolun temizlenen bölümlerine ise araçların kaymaması için toprak döküldü.
Title
Bu arada bölgede yeni bir sorun yaşanmaması için atık havuzunun yıkılan bölümünün olduğu alan ile otoyola yakın bölgelerde kamyonlar ile topraklar dökülerek yeni setler oluşturuldu. Yolun temizlenen bölümlerine ise araçların kaymaması için toprak döküldü.
Title
Bu arada bölgede yeni bir sorun yaşanmaması için atık havuzunun yıkılan bölümünün olduğu alan ile otoyola yakın bölgelerde kamyonlar ile topraklar dökülerek yeni setler oluşturuldu. Yolun temizlenen bölümlerine ise araçların kaymaması için toprak döküldü.
Title
Yetkililer, atıkların kimyasal içermediğini ve bu nedenle herhangi bir çevre sorununa da yol açmayacağını vurguladı. Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede atık havuzunun bulunduğu alan ile yola dökülen atıklardan incelenmek üzere numune aldı.
Title
Yetkililer, atıkların kimyasal içermediğini ve bu nedenle herhangi bir çevre sorununa da yol açmayacağını vurguladı. Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede atık havuzunun bulunduğu alan ile yola dökülen atıklardan incelenmek üzere numune aldı.
Title
Yetkililer, atıkların kimyasal içermediğini ve bu nedenle herhangi bir çevre sorununa da yol açmayacağını vurguladı. Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede atık havuzunun bulunduğu alan ile yola dökülen atıklardan incelenmek üzere numune aldı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Üç metreye ulaşan atık çamur nedeniyle kapanmıştı: TAG Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) atık çamurun tahliyesinin ardından ulaşım yeniden başladı.

'U' dönüşü yapan TIR'ın altına girdi: İki ölü iki ağır yaralı
FOTOĞRAF 13
Title
Kaza, saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Ovaakça Merkez Mahallesi, İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi.
Title
Feyzi Ö. (60) yönetimindeki 16 RCS 08 plakalı TIR’la kavşaktan ‘U’ dönüşü yapmak istedi. Bu sırada Gemlik’ten Bursa merkez istikametine seyir halinde olan Selçuk Türkmen kontrolündeki 16 ABG 906 plakalı otomobil dönüş için manevra yapan TIR'a yandan çarptı.
Title
TIR’ın altına giren otomobil hurdaya dönerken sürücü Selçuk Türkmen, eşi Meryem Özlem Türkmen ile arka koltukta bulunan oğulları Mustafa Türkmen ve Emirhan Türkmen araçta sıkıştı.
Title
Kazayı gören diğer sürücüler otomobilde sıkışan ailenin yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Title
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Title
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Selçuk Türkmen’in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlenirken itfaiye ekipleri otomobilin kapılarını keserek sıkışan ve yaralı halde bulunan Meryem Özlem Türkmen, Emirhan Türkmen ve Mustafa Türkmen’i çıkardı.
Title
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mustafa Türkmen’de yaşamını yitirdi.
Title
Ağır yaralı olarak kurtarılan Meryem Özlem Türkmen, Emirhan Türkmen Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Title
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. TIR’ın sürücüsü Feyzi Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Title
'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı 2 ölü, 2 ağır yaralı
Title
'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı 2 ölü, 2 ağır yaralı
Title
'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı 2 ölü, 2 ağır yaralı
Title
'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı 2 ölü, 2 ağır yaralı
'U' dönüşü yapan TIR'ın altına girdi: İki ölü iki ağır yaralı
Bursa'da, kavşaktan 'U' dönüşü yapan TIR'a, karşı şeritten gelen otomobil çarptı. TIR'ın altına giren otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Selçuk Türkmen(49) ile oğlu Mustafa Türkmen (13) hayatını kaybetti. Araçta bulunan anne Meryem Özlem Türkmen (41) ve oğlu Emirhan Türkmen(18) ise ağır yaralandı.


Görenleri şaşırtıyor

Görenleri şaşırtıyor

​Altından tünel gibi yol geçen apartman.
Kamuda yeni dönem

Kamuda yeni dönem

Bir yasak daha tarih oluyor.
Turkish Cargo zirveye koşuyor: 100 noktaya uçarak 4’üncü sıraya yükseldi

Faroe Adaları'nda gelenek diye 100 şişeburunlu yunus katledildi.

Irak'ın kuzeyinde beş terörist etkisiz hâle getirildi.

​Trabzonspor, İngiliz stoper için Chelsea ile temasta.

Güngören saldırısının faillerinden Nüsret Tebiş etkisiz hale getirildi.

​Depolama süresi 12 aya indirildi.

5 TL eksik diye servisten indirilince aracın altına girdi.

Cenaze yemeğinden yiyen hastanelere koştu.

​Marmaris'teki orman yangınında korku dolu anlar.

​Trafoda yaralı halde yakalanan hırsızdan ilginç savunma.

​Merkez Bankası Başkan Kavcıoğlu 'stokçu' sözde sanayicileri uyardı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.