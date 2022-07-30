Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bakım ve onarım çalışması başladı

Otoyolun Abant ile Kaynaşlı kavşakları arasında yürütülen çalışmaların hızlı şekilde tamamlanması için İstanbul istikametinin sağ ve orta, Ankara yönünün ise orta şeridi dubalarla trafiğe kapatıldı.
Ulaşımın İstanbul yönünde tek, Ankara istikametinde çift şeritten sağlandığı bölgede trafik yoğunluğu oluşması durumunda sürücüler, İstanbul istikametinde Abant, Ankara yönünde de Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirilecek.
Otoyoldaki üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın İstanbul istikametinde sol ve orta, Ankara yönünde ise sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılacak.
Sürücülerin çalışmaların yapılacağı bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri isteniyor.
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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki atıkların depolandığı, 3 yıldır kullanılmayan 3 bin metreküp kapasiteli TAG otoyolu kenarındaki atık havuzunu çevreleyen setin bir bölümü dün saat 21.00 sıralarında yıkıldı.
Setin yıkılmasıyla tonlarca çamur yığını engebeli araziden TAG otoyolunu aktı.
1 kilometrelik alana yayılan, yer yer boyu 3 metreye ulaşan çamur yığını arasında kalan sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, mahsur kalanları kurtarıp, TAG otoyolunun Gaziantep Kuzey ve Batı gişelerinde arasındaki bölümünü ulaşıma kapattı.
Otoyoldaki araçların bölgeden tahliye edilmesinin ardından organize sanayi bölgesi, itfaiye, AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, atığın temizlenmesi için çalışma başlattı.
50 iş makinesi ile onlarca personelin katılımıyla yürütülen çalışmalar kapsamında çamur yığınlarından oluşan atık için bölgedeki boş bir alanda yeni bir havuz oluşturuldu.
İş makineleri tarafından temizlenen çamur yığınları, kepçeler ile yeni havuza aktarıldı.
Çalışmalar sonrasında Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) atık çamurun tahliyesinin ardından ulaşım yeniden başladı.
3 yılı aşkın süredir kullanılmayan atık havuzun yıkılmasıyla ilgili soruşturma sürerken, OSB yetkilileri, dış etken olarak sadece salı günü Kahramanmaraş’ta meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin akıllara geldiğini söyledi.
Bu arada bölgede yeni bir sorun yaşanmaması için atık havuzunun yıkılan bölümünün olduğu alan ile otoyola yakın bölgelerde kamyonlar ile topraklar dökülerek yeni setler oluşturuldu. Yolun temizlenen bölümlerine ise araçların kaymaması için toprak döküldü.
Bu arada bölgede yeni bir sorun yaşanmaması için atık havuzunun yıkılan bölümünün olduğu alan ile otoyola yakın bölgelerde kamyonlar ile topraklar dökülerek yeni setler oluşturuldu. Yolun temizlenen bölümlerine ise araçların kaymaması için toprak döküldü.
Bu arada bölgede yeni bir sorun yaşanmaması için atık havuzunun yıkılan bölümünün olduğu alan ile otoyola yakın bölgelerde kamyonlar ile topraklar dökülerek yeni setler oluşturuldu. Yolun temizlenen bölümlerine ise araçların kaymaması için toprak döküldü.
Bu arada bölgede yeni bir sorun yaşanmaması için atık havuzunun yıkılan bölümünün olduğu alan ile otoyola yakın bölgelerde kamyonlar ile topraklar dökülerek yeni setler oluşturuldu. Yolun temizlenen bölümlerine ise araçların kaymaması için toprak döküldü.
Bu arada bölgede yeni bir sorun yaşanmaması için atık havuzunun yıkılan bölümünün olduğu alan ile otoyola yakın bölgelerde kamyonlar ile topraklar dökülerek yeni setler oluşturuldu. Yolun temizlenen bölümlerine ise araçların kaymaması için toprak döküldü.
Yetkililer, atıkların kimyasal içermediğini ve bu nedenle herhangi bir çevre sorununa da yol açmayacağını vurguladı. Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede atık havuzunun bulunduğu alan ile yola dökülen atıklardan incelenmek üzere numune aldı.
Yetkililer, atıkların kimyasal içermediğini ve bu nedenle herhangi bir çevre sorununa da yol açmayacağını vurguladı. Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede atık havuzunun bulunduğu alan ile yola dökülen atıklardan incelenmek üzere numune aldı.
Yetkililer, atıkların kimyasal içermediğini ve bu nedenle herhangi bir çevre sorununa da yol açmayacağını vurguladı. Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede atık havuzunun bulunduğu alan ile yola dökülen atıklardan incelenmek üzere numune aldı.
Üç metreye ulaşan atık çamur nedeniyle kapanmıştı: TAG Otoyolu yeniden ulaşıma açıldı
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) atık çamurun tahliyesinin ardından ulaşım yeniden başladı.
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Kaza, saat 23.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Ovaakça Merkez Mahallesi, İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi.
Feyzi Ö. (60) yönetimindeki 16 RCS 08 plakalı TIR’la kavşaktan ‘U’ dönüşü yapmak istedi. Bu sırada Gemlik’ten Bursa merkez istikametine seyir halinde olan Selçuk Türkmen kontrolündeki 16 ABG 906 plakalı otomobil dönüş için manevra yapan TIR'a yandan çarptı.
TIR’ın altına giren otomobil hurdaya dönerken sürücü Selçuk Türkmen, eşi Meryem Özlem Türkmen ile arka koltukta bulunan oğulları Mustafa Türkmen ve Emirhan Türkmen araçta sıkıştı.
Kazayı gören diğer sürücüler otomobilde sıkışan ailenin yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Selçuk Türkmen’in sıkıştığı yerde hayatını kaybettiği belirlenirken itfaiye ekipleri otomobilin kapılarını keserek sıkışan ve yaralı halde bulunan Meryem Özlem Türkmen, Emirhan Türkmen ve Mustafa Türkmen’i çıkardı.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mustafa Türkmen’de yaşamını yitirdi.
Ağır yaralı olarak kurtarılan Meryem Özlem Türkmen, Emirhan Türkmen Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. TIR’ın sürücüsü Feyzi Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı 2 ölü, 2 ağır yaralı
'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı 2 ölü, 2 ağır yaralı
'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı 2 ölü, 2 ağır yaralı
'U' dönüşü yapan TIR'la otomobil çarpıştı 2 ölü, 2 ağır yaralı
'U' dönüşü yapan TIR'ın altına girdi: İki ölü iki ağır yaralı
Bursa'da, kavşaktan 'U' dönüşü yapan TIR'a, karşı şeritten gelen otomobil çarptı. TIR'ın altına giren otomobilde sıkışan otomobil sürücüsü Selçuk Türkmen(49) ile oğlu Mustafa Türkmen (13) hayatını kaybetti. Araçta bulunan anne Meryem Özlem Türkmen (41) ve oğlu Emirhan Türkmen(18) ise ağır yaralandı.