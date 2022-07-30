Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde bakım ve onarım çalışması başladı

Yetkililer, atıkların kimyasal içermediğini ve bu nedenle herhangi bir çevre sorununa da yol açmayacağını vurguladı. Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede atık havuzunun bulunduğu alan ile yola dökülen atıklardan incelenmek üzere numune aldı.