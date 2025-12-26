Yeni Şafak
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkili oldu: Görüş mesafesi düştü

10:2726/12/2025, Cuma
AA
Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde sabah saatlerinde yoğunlaşan sis, görüş mesafesini düşürerek trafiği yavaşlattı. Bazı bağlantı yollarında da etkili olan sis nedeniyle sürücüler dikkatli ilerlerken, Bolu geçişinde ise sağanak yağış etkisini gösterdi.

Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan güzergahlardan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde sabah sağanak ve sis etkisini gösterdi.

Görüş mesafesinin azaldığı Elmalık, Bolu Dağı Tüneli, Bolu Dağı Tüneli viyadükleri ile Kaynaşlı mevkilerinde sürücüler dikkatli ilerledi.

D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce kesimlerinde de sağanak ve sis görüldü.

Güzergahın Yumrukaya, Abant Kavşağı ile Bolu Dağı geçişi Seymenler ve Bakacak mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.



