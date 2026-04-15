Anadolu Üniversitesi, Yapay Zekâ Zirvesiyle küresel buluşma noktası oluyor

Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü’nde gerçekleştirilecek zirve, Eskişehir’i bilim ve teknoloji odağında güçlü bir buluşma noktasına dönüştürmeyi amaçlıyor. Etkinlik kapsamında, yapay zekâ alanındaki güncel eğilimler, araştırma çıktıları ve uygulama örnekleri; farklı disiplinlerden akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve sektör temsilcileriyle birlikte ele alınacak.

Akademi ve sektör aynı platformda

Eğitim bilimlerinden mühendisliğe, sağlıktan sosyal bilimlere kadar geniş bir perspektifte şekillenecek zirvede; yapay zekânın dönüşüm etkisi, etik ve güvenilirlik konuları, veri odaklı yaklaşımlar, üretken yapay zekâ uygulamaları ve geleceğe dönük fırsatlar kapsamlı biçimde değerlendirilecek.

Disiplinler arası yaklaşımın merkeze alındığı etkinlikte katılımcılar, yalnızca teorik bilgiyle değil; güncel uygulamalar, örnek senaryolar ve iyi uygulama pratikleriyle de buluşma fırsatı yakalayacak. Düzenlenecek panel ve oturumlarda; yükseköğretimde yapay zekânın eğitim-öğretim süreçlerine entegrasyonu, araştırma altyapılarının geliştirilmesi ve üniversite–sektör iş birlikleri gibi başlıklar ele alınacak.

Rektör Adıgüzel: “Geleceğin vizyonunu birlikte inşa ediyoruz”

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, zirvenin önemine ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: “Eskişehir’in üç üniversitesinin ortaya koyduğu bu iş birliği, ülkemizin yapay zekâ alanındaki gelişimine güçlü bir akademik katkı sunacaktır. Hedefimiz; disiplinler arası bir anlayışla hem bugünü doğru analiz etmek hem de geleceğin vizyonunu birlikte inşa etmektir.”

20-21 Nisan tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonu’nda gerçekleştirilecek olan zirve; kamu temsilcileri, teknoloji liderleri, akademisyenler ve öğrencileri bir araya getirecek. Program kapsamında üç ana panel, uluslararası sunumlar ve katılımcılar arasında etkileşimi artırmaya yönelik networking alanları yer alacak. Detaylı bilgiye ise eskisehiryzzirvesi.org adresinden ulaşılabilecek.

Eskişehir Yapay Zekâ Zirvesi, yükseköğretimde güncel eğilimleri yakalamak, disiplinler arası bakış açısıyla yeni fikirler üretmek ve yapay zekâ alanındaki gelişmeleri yakından takip etmek isteyen tüm paydaşlara açık bir platform sunuyor. Zirve, akademik ve uygulama odaklı çıktılarıyla sürdürülebilir iş birliklerinin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.







