ANFA battı: Şirketin kendiliğinden sona erme riski var

3 yıl üst üste zarar eden şirketin toplam zararının 2,8 milyar TL’yi geçtiği belirtilen raporda, 2 milyar 265 milyon TL’lik ödenmiş sermayenin tamamen eridiği vurgulandı. Raporda, ANFA’nın mali sürdürülebilirliğini kaybettiği, sermayesinin tamamının karşılıksız kaldığı ve bu durumun Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı maddesine göre “şirketin kendiliğinden sona erme” sonucunu doğurabileceği açıkça ifade edildi. Şirketin vergi ve SGK borçlarını zamanında ödeyemediği, gecikme zamlarının bile zarar kalemine eklendiği belirtildi. ANFA’nın belediye gelirlerine bağımlı hale geldiği ifade edilen raporda, hak edişlerin tahsil edilememesi, maliyetlerin yanlış hesaplanması ve mevzuata aykırı işlemler nedeniyle şirketin borç batağına saplandığına da dikkat çekildi.